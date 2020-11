VIDEO. Marcel Vela, declarație de presă la sediul MAI: Este ziua Z, o zi importantă pentru combaterea infracționalității în România

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, și secretarul de stat pentru ordine și siguranță publică, chestor-șef de poliție Bogdan Despescu, susțin o declarație de presă, la sediul MAI.

Principalele declarații ale lui Marcel Vela:

„Astăzi am convocat această întâlnire, pentru că este ziua Z. O zi importantă pentru combaterea infracționalității în România. În această zi am executat 619 misiuni, în care am efectuat percheziții și descinderi la nivelul întregii țări. Vă rog să îmi permiteți să continui cu o scurtă evaluare a MAI, în ultimul an. Le mulțumesc colegilor mei, domnului secretar de stat Bogdan Despectu, Raed Arafat, Gheorghe Sorescu, Norocel Stroe. Acum un an, veneam cu taximetrul la minister, proaspăt investit în funcție. Ministerul dorește să își schimbe percepția, imaginea, pe care o avea la nivelul anului 2019, adică una catastrofală. Am început cu organizarea alegerilor prezidențiale. În aceste activități, au fost cele mia corecte, transparente alegeri electorale organizate în România, cu cele mai puține infracțiuni. Jurnaliștii ați avut acces în centrul de comandă. Am organizat acele zone de risc, ca să fie corecte și legale. A urmat luna decembrie, unde MAI a fost în centrul atenției. A fost aniversarea Revoluției. Am deschis sediul comitetului central către români. Ziua porților deschise, în care românii au vizitat biroul dictatorului. Ministerul Afacerilor Interne este al românilor. A urmat luna ianuarie, în care am constatat cu toții că MAI are probleme de structură, de organizare și am început o mare acțiune cu privire la reforma ministerului, pentru a nu decide singuri, pentru a nu se imputa Guvernului Ludovic Orban că ia măsuri fără să consulte partenerii din zona ministerului, mă refer aici la Sindicate, la atașați cu afaceri interne, la structurile din subordine, am purces la acest mare efort, dacă vreți, de a consulta toți atașații pe afaceri interne pe care le are ministerul în ambasadele din întreaga lume, toate structurile din subordine, până la nivelul polițelor orășenești, municipal. Am consultat toate cele 16 sindicate, ore în șir. Am pus pe transparență publică proiectul. A fost 428 de propuneri. Trebuie doar promovat în Parlament. Nu l-am promovat până în prezent. A urmat o perioadă în care în prag de pandemie mondială am constat că resursele sunt zero. Resursele sanitare prin care să protejăm românii au fost la cel mai mic nivel de așteptare. În luna februarie, cu ajutorul colegilor din Guvern, s-au emis actele normative prin care s-au reconstituit, realimintat stocurile care erau necesare pentru a răspunde acestei provocări. În luna martie am intrat în starea de urgență (…) După această activitate, din starea de urgență, complicată și nu ușoară, a urmat luna iunie, în care MAI a avut de confruntat criza inundațiilor. Au fost peste 3.000 de intervenții. Am salvat 84 persoane de la moarte. Guvernul a acordat 427 de milioane despăgubiri. După luna iunie, a început efortul pentru tot a ținut de gestionarea pandemiei în sezonul estival. Am avut peste 200 de cadre detașate pe litoral, pentru a ajuta colegii din zona turistică în toate misiunile pentru respectarea regulilor sanitare. A mai fost, în paralel, organizarea alegerilor locale. (…) Una din dorințe a fost ca să protejăm elevii. În consecință, am luat decizia de a înființa Poliția pentru Siguranță în Școli. Fenomenul infracțional în școală a luat amploare și niciun ministru nu s-a gândit să facă o poliție specializată în combaterea infracționalităților în zona școlilor. Am reuşit să promovăm OUG pentru înfiinţarea unei structuri, care ne aduce în rândul ministerelor civilizate, care au aceste structuri - Poliția Animalelor. MAI, pe lângă aceste activități enumerate pe scurt, iar un raport complex va fi afișat pe site-ul ministerului cu date, dar din motive de timp l-am făcut mai scurt, am mai avut acțiuni - combaterea fenomenului migraționist. Toți colegii din frontieră sunt niște eroi! (…) Un alt compartiment, căruia trebuie să îi mulțumesc, este Departamentul pentru Situații de Urgență - au avut intervenții aeromedicale, în situații de urgență, colegii mei pompieri, chiar dacă au fost bolnavi sau unii dintre ei care chiar au murit, trecând la cele veșnice, camarazii lor au rămas la datorie. MAI a reușit să facă ceea ce nu au făcut ceilalți miniștri și celelalte guverne, când nu era criză medical. Am dotat cu 7.082 de autovehicule noi. Am achiziționat 25.000 de pistoale noi. Am achizițioant veste și maieuri, veste antiglonț și maieuri antiînjunghiere. Vom avea două avioane medicale SMURD noi. Vrem să achiziționăm șapte elicoptere noi. În 10 luni, vreau să vă spun că infracționalitatea a scăzut cu 11%. (...) Ziua Z - 11.11, România, când am zis că o să fim cu ochii pe ei nu am glumit. Este cea mai mare acțiune executată de MAI din ultimii ani. Au acționat 3.000 de polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră și cadre din alte structure. 619 acțiuni în forță executate azi-dimineață, 489 de percheziții și 130 de descinderi. Din cele 489 de percheziții, 386 sunt pe crimă organizată, 36 în zona judiciară, 46 pe criminalitate economică și 21 pe infracțiuni care țin de arme și muniție. Cele 130 de descinderi, au fost pentru punerea în executare a unor mandate, pentru punerea în executare a unor mandate de arest preventiv și pentru unele mandate europene de arestare. Au fost vizate 21 de grupuri infracționale care se ocupau de: trafic de droguri, de persoane, proxenetism, infracțiuni economice, cămătărie și șantaj. Prejudiciul realizat de cele 21 de grupuri este de 190 de milioane de lei și 160.000 de euro.”