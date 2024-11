Vlad Popescu Piedone, noul primar al Sectorului 5, a demarat acțiuni rapide pentru modernizarea zonei Rahova

Vizita sa a vizat zona Calea Rahovei, unde modernizarea continuă într-un ritm alert. „Nu avem timp de pierdut și profităm de vremea bună pentru a avansa lucrările,” a declarat edilul, precizând că până în prezent au fost plantați 70 de arbori, modernizate trotuarele, montate borduri și sfere anti-parcare, precum și instalate jardiniere care să îmbogățească spațiul verde.

Piedone a subliniat că va fi prezent zilnic printre cetățeni și că își propune să le asculte sugestiile. „Am stat de vorbă cu mulți locuitori ai Sectorului 5, iar preocupările și dorințele lor vor fi prioritare în toate deciziile pe care le voi lua în acest mandat,” a transmis primarul pe rețelele sociale.

„Am mers, astăzi, pe teren, pentru a verifica stadiul lucrărilor demarate pe Calea Rahovei. Continuăm modernizarea zonei în ritm alert! Angajații societății Infrastructură Sector 5 au înțeles că nu avem timp de pierdut şi trebuie să profităm de vremea bună. Până acum am plantat 70 de arbori, am modernizat trotuarele, alveolele şi iluminatul public, am montat borduri şi sfere anti parcare şi am înfrumusețat zona cu jardiniere pentru spațiul verde! Ştiu că mai avem multe de făcut în sector, dar vă asigur că voi fi zilnic printre dumneavoastră! Mă bucur că am avut ocazia să stau de vorbă cu mai mulți locuitori ai Sectorului 5, pentru că mi-am asumat să fiu un primar care ascultă şi ține cont în primul rând de doleanțele comunității!”, a scris Piedone, pe Facebook.