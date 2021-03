Vlad Voiculescu: PSD este un partid anacronic/ O comisie o faci atunci când vrei să cercetezi ceva ce nu este cât se poate de clar

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a afirmat, luni, că PSD este un partid „anacronic”, menționând că o comisie de anchetă se face atunci când lucrurile „nu sunt clare”.

„Vorbim despre un partid anacronic, care a demonstrat în ultimii ani ceea ce ştie şi ceea ce vrea să facă. Unii dintre oamenii care vorbesc acum, acum mai puţin de un an, spuneau că nu există virusul, vorbeau împotriva folosirii măştii sau făceau parte din nişte comisii care ar fi trebuit să ia măsurile despre care vorbim astăzi. Respectiv, dacă vreţi, domnul Rafila ştia foarte bine cum se calculează lucrurile, nu au fost secrete, dar da, anumite lucruri, inclusiv modul în care calculăm incidenţa sau anumiţi indicatori se pot îmbunătăţi pe parcurs, vorbim de o îmbunătăţire şi nimic mai mult. (...) O comisie o faci atunci când vrei să cercetezi ceva ce nu este cât se poate de clar. Or, cifrele sunt cât se poate de clare, modul de calcul este cât se poate de clar, l-am explicat în mai multe rânduri, am explicat de ce actuala formulă de calcul este cea corectă şi restul sunt pur şi simplu fabulaţii în jurul a ceva ce este foarte clar: nişte cifre şi nişte formule care sunt publice şi au fost publice dintotdeauna", a spus Voiculescu la Parlament.

De asemenea, Vlad Voiculescu a precizat că modul de calcul al incidenței a fost îmbunătățit.

Social-democrații au propus o comisie de anchetă în cazul datelor pandemiei de COVID-19, a anunțat, luni, președintele PSD, Marcel Ciolacu.

„Am decis, astăzi, în Biroul Permanent Naţional, depunerea solicitării privind înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă care priveşte falsificarea datelor pandemiei. Pandemia este o problemă de siguranţă naţională, iar difuzarea de informaţii false pe această temă este extrem de gravă şi penală. Sper ca USR să nu închidă ideea de transparenţă şi să voteze înfiinţarea acestei comisii, altfel USR este părtaş la aceste falsificări", a declarat Ciolacu după şedinţa PSD.