Majoritatea are cu 11 voturi mai mult decât este necesar.

USR a spus că NU va vota acest Guvernul Marcel Ciolacu 2.

Noul cabinet va avea 16 ministere și trei vicepremieri (câte unul de la PSD, PNL și UDMR).

PSD are 8 din cele 16 ministere, PNL are 6 portofolii, iar UDMR are două.

- știre în curs de actualizare