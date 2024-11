Youtuberul Faiăr despre campania lui Călin Georgescu pe TikTok. : "Am mai văzut genul ăsta de tactici, dar niciodată cu aşa succes"

Au fost vizate şi 20.000 de conturi pe relețele sociale, considerate suspecte. Însă a doua zi au apărut alte 30.000 de conturi. Călin Georgescu a fost promovat şi de mai mulţi influenceri, care nu şi-au marcat corespunzător postările şi au ales să folosească doar etichetările care apăreau în filmuleţele candidatului.

Cum s-a viralizat Călin Georgescu pe TikTok

Silviu Istrate, vlogger şi streamer: Mecanismele sunt exact aceleaşi pe care le-am mai văzut şi la mulţi alţi politicieni. Ca simplu utilizator am văzut o explozie de conturi care amplificau mesajul "votez Călin Georgescu", în ultimele trei săptămâni. Pe lângă, campania nemarcată cu influenceri în care nu se zicea numele "Călin Georgescu", dar era dat de înţeles că despre dumnealui e vorba. Dubiile mele sunt cumva justificate de faptul că am mai văzut genul ăsta de tactici, dar niciodată cu genul de succes încât să scoată 2 milioane de oameni la vot.

Nu vreau să intru nici în teoria conspiraţiilor, am văzut deja grupuri care amplifică nişte mesaje, lucrurile astea s-au mai văzut. Dar am nişte dubii, aş vrea foarte mult să ne răspundă instituţiile statului, să ne spună ce s-a întâmplat acolo şi cum omul ăsta a ajuns de acum trei săptămâni, când avea 3%, să câştige primul tur. Cu ce bani, dacă au fost bani.

Cum funcţionează algoritmii pe o ştire politică

Silviu Istrate, vlogger şi streamer: Cred că ştie toată lumea că treaba asta legată de algoritmi e ţinută la secret de fiecare platformă, dar, în general, orice algoritm de feed, care îţi serveşte conţinut în funcţie de preferinţele tale, funcţionează mai mult sau mai puţin la fel. Tu ai postat ceva, se serveşte la 10 oameni. Din cei 10 oameni, unul a dat "like". La 100 de oameni, le-a plăcut la şi mai mulţi. Şi aşa mai departe până când poate un conţinut devine viral. Condiţia interesantă la TikTok este că oricine se poate viraliza, adică nu trebuie să fii Marius Pancu, jurnalist acreditat. Dacă reuşesc să fac ceva destul de urmăribil, de comentat, şi eu pot ca şi tine să ajung la acelaşi grad de viralitate.

TikTok nu discriminează pe baza popularității anterioare

Silviu Istrate, vlogger şi streamer: Aş îndrăzni să spun că TikTok este una dintre cele mai bune platforme pentru a face treaba asta tocmai din ideea că nu te discriminează pe bază de popularitate anterioară. Tu poţi să fii un om are îşi face azi un cont şi să ajungi cu o postare către un fan Marcel Ciolacu sau către un fan Simion, dacă asta îţi doreşti. Eu m-am uitat pe conţinutul domnului Georgescu. În mod evident acele videouri sunt construite foarte emoţional, sunt puse la punct. Se vede că echipa sa de comunicare ştia exact ce face cu acele filmuleţe, cu acele triggere emoţionale, când ţi se zice din prima "ţara noastră, iubirea de patrie, suntem asupriţi de străini", sunt tot felul de triggere din acestea puse foarte specific încât omul să zică: "ia uite frate, un patriot, ce bine că l-am văzut".

Cât costă o campanie pe TikTok

Silviu Istrate, vlogger şi streamer: Poţi să faci asta. E foarte interesant ş foarte complex. Există nişte legi de la UE, e mai greu să funcţionezi în 100% legalitate când plăteşti bani către TikTok, dar e foarte uşor să foloseşti influenceri, e foarte uşor să foloseşti foarte mulţi oameni care creează conţinut pentru tine pentru că atunci nu trebuie să tranzacţionezi direct cu TikTok. Pentru că atunci intri în nişte chestii legale. Dar atunci când te poţi duce la nişte influenceri mici sau la nişte creatori de conţinut care deja există pe platformă, să îi plăteşti direct, nu mai e nevoie să treci prin aceste greutăţi.

Acesta a mai precizată că au fost câțiva influenceri mari care l-au susținut pe Călin Georgescu pe TkTok dar foarte mulți "erau apropiaţi de cetăţean".

Silviu Istrate, vlogger şi streamer: Şi eu, ca cetăţean, m-am uitat la cum a decurs una dintre campaniile pe care intuiesc că le-a făcut Călin Georgescu, că nu pot să-l acuz. Este o platformă unde brandurile vin şi zic: "am de comunicat produsul X, cine doreşte să mi-l comunice". Şi atunci, nişte influenceri vin şi zic "eu". Bun, pe cât? 500 de lei sau 500 de euro. L-am promovat, am luat banii din platformă. Compania care a făcut această campanie este o companie fantomă, nu există. Nu are SRL, nu există numele de acolo, mai sunt investigaţii pe tema asta.

Cât de reglementate trebuie să fie rețelele sociale

Silviu Istrate, vlogger şi streamer: Într-o măsură, cu siguranţă. Trebuie să fim foarte atenţi până unde mergem cu reglementarea ca să nu îngrădim libera exprimare sau să nu dăm mai mulă putere statului să ne cenzureze. Am văzut exemple de cenzură în această campanie electorală. Există deja nişte legi, acum e şi de datoria statului să le aplice. Vedem că instituţiile statului nu prea ştiau cine este omul acesta, relatează observaornews.ro.