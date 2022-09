70.000 de români câştigă peste 2.000 de euro net pe lună

Sunt angajaţi ca manageri sau specialişti seniori în multinaţionale, folosesc Uber/Bolt pentru transport, cu­nosc cel puţin o limbă străină şi sunt principalii utili­za­tori ai serviciilor medicale private, scrie Ziarul Financiar.

Peste 70.000 de sala­riaţi ro­mâni, manageri sau experţi foarte buni pe un anu­mit domeniu, formează „vârful piramidei“ salaria­ţilor din România, cu venituri lunare de peste 2.000 de euro net pe lună.

„Am ajuns la un salariu de aproximativ 2.500 euro net lunar după 13 ani de experienţă. Timp de peste 5 ani, am făcut şi freelancing în paralel pentru a-mi susţine un stil de viaţă confortabil. Între timp, am ajuns să câştig mai bine şi am renunţat la jobul part-time, dar sunt şi mai organizată financiar: am economii, am un buget lunar după care mă ghidez şi mă gândesc serios să investesc la bursă o parte din venituri.

Evident, stilul de viaţă este mai costisitor acum, cele mai mari cheltuieli merg înspre chi­rie, călătorii, îngrijire personală şi mâncare (comand prin aplicaţii de food delivery şi gătesc în aceeaşi măsură).

Anul acesta am fost doar în Thailanda, Spania şi Italia, dar au fost ani în care reuşeam să am vacanţe şi city-breakuri în 5-6 ţări“, spune Maria, 34 de ani, manager într-o multinaţională din Bucureşti.

(sursa: Mediafax)