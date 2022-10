Acuzat că se află la originea scandalului sexual cu Bălășoiu, Arhiepiscopul Teodosie reacționează

"Referitor la acuzele aduse IPS Teodosie de către Cristi Călin, numit în presă “călugărul-amant”, facem următoarele precizări:

IPS Teodosie nu are legătură cu cazul deputatului Aurel Bălășoiu, pe care l-a văzut doar la slujbele oficiate pentru un bolnav, apropiat al deputatului.

Dacă cineva acuză pe IPS Teodosie, trebuie să prezinte și dovezi, altfel acuzele devin calomnii.

Avem serioase îndoieli cu privire la credibilitatea informațiilor pe care Cristi Călin le lansează cu referire la IPS Teodosie, câtă vreme, după cum însuși declară în interviu, acționează din frustrare pentru faptul că a fost exclus din monahism și exmatriculat de la două Facultăți de Teologie, urmare a unui comportament dovedit incompatibil cu morala creștină: calomnie, comerț neautorizat, port ilegal de uniformă clericală, actualmente făcând parte dintr-o biserică-pirat, nicidecum din BOR, iar în Arhiepiscopia Tomisului a fost depistat, anul trecut, colectând ilegal bani în numele Bisericii", transmite Arhiepiscopia Tomisului prin vocea purtătorului dec cuvânt, Eugen Tănăsescu.

Relații sexuale între un fost deputat PSD și călugărul-amant

Fostul deputat PSD de Argeș, Aurel Bălășoiu, a fost acuzat că a întreținut relații sexualte cu Cristi Călin, numit de presă călugărul-amant. Parlamentarul are 62 de ani, este căsătorit, are doi copii și este și bunic. El a fost exclus din partid în urma scandalului. Cei doi s-au cunoscut la Constanța în timp ce călugărul vindea obiecte bisericești. Aceștia au devenit apropiați dar ex-parlamentarul mai este acuzat că a avut relații sexuale și cu un alt tânăr călugăr, supranumit "Cristi".

În scandal este implicat și episcopul de Tulcea, ÎPS Visarion Bălțat, numit și Rășineanu, în vârstă de 63 de ani. Acesta a fost denunțat că l-ar fi violat pe călugărul "Cristi" când acesta din urmă avea 15 ani, după care l-a pus să jure pe evanghelie că nu va povesti nimănui. Tânărul a început să facă parte din biserică la 10 ani.

Călugărul amant arată cu degetul spre o înaltă față bisericească

Acum, călugărul-amant povestește că deputatului i s-a întins o cursă de către o persoană importantă..

”Nu are el treabă, el este o victimă. Cel care l-a introdus în acest mecanism este o înaltă față bisericească și am dovezi în acest sens.(,,,)”, a explicat Cristi Călin pentru jurnaliștii de la Gândul.

Călugărul-amant îl acuză astfel pe ÎPS Teodosie de la Constanța, spunând că acesta ar fi intermediat întîlnirea cu fostul deputat PSD.

”Cel care l-o introdus pe gât deputatului este Înaltpreasfințitul Teodosie, de la Constanța. Între deputat și unul dintre șoferii lui Teodosie ar fi existat ceva și atunci Teodosie s-a supărat așa de tare că i l-a băgat pe acest tânăr cu care apare în acele poze deputatul, dar vă pot confirma inclusiv cu poza de pe buletinului lui, că o am, că nu este minor, are 22 de ani", explică acesta.

Gândul a publicat în exclusivitate stenograme ale discuțiilor șocante dintre călugărul-amant și "Cristi":

"Călugărul-amant: Da, bă, l-au dat afară din Parlament. Tu nu înțelegi că l-au nenorocit pe omul ăsta?

”Cristi”: Băi coa… ce se întâmplă, mă? Au început să cadă ăștia mari, coa…, ce dracu`! Ce dracu` se întâmplă, coa…?

Călugărul-amant: Coa…, coa…, ce coa…? Vorbește frumos, părinte! Că m-ai nenorocit și pe mine, părinte! (…) Măi, părinte, o intrat Serviciul Român de Informații pe fir. Serviciul Român de Informații a anunțat președintele României, prim-ministrul României, președintele Camerei Deputaților, patriarhul României, arhiepiscopul Calinic de la Argeș, arhiepiscopul Teodosie, episcopul Visarion, înțelegi? Sunt note oficiale, nu mai ai ce face, pa!(…)

Călugărul-amant: (,,,)ascunde-te o perioadă că și eu sunt ascuns. Iar fii atent! Iar Teodosie are pe șoferul ăla cu el. L-ai văzut? Șoferul ăla cu el, tânăr, frumos.

”Cristi”: Ăla frumos.

Călugărul-amant: Șoferul ăla a avut o relație cu deputatul. S-o sărutat, s-o f…tut pe la mănăstire, pe lângă Constanța. Bulangiul ăsta a aflat, Teodosie. Și Teodosie a pus să-l execute pe deputat.

”Cristi”: Cred că Teodosie era gelos.

Călugărul-amant: Teodosie era gelos. Eu ți-am spus că Teodosie nu-mparte nimic cu nimeni. În momentul în care ai luat ceva de la Teodosie, te nenorocește.

”Cristi”: Dar mă doare-n p… pe mine. Teodosie e puternic și bravo lui! Dar ce treabă avem noi, coa…, până la urmă?

Călugărul-amant: (...)Noi am fost urmăriți pas cu pas. Știe tot. Bă, oamenii ăștia știu tot. Că am fost la Constanța, că am fost în apartamentul ăla, că am fost acolo. Deci, știu tot firul. Mi-a pus starețul hârtia pe masă. Părinte, recunoști? Da, părinte, recunosc! Îți asumi? Îmi asum. Mi-am luat geanta și am plecat, sărut mâna!"

Declaratii IPS Teodosie