Atenție la înșelătoriile pe WhatsApp. Cum s-a trezit o tânără fără banii pentru facultate

Cum o înșelătorie pe WhatsApp a lăsat o tânără fără toți banii strânși pentru facultate în luni grele de muncă

Britanica Bella Betterton a fost ținta unei înșelătorii de recrutare online și a rămas fără 3.000 de lire sterline. Ea a primit mesaje și apeluri pe WhatsApp și a crezut că a participat la un interviu de angajare real. Dar hackerii i-au furat detaliile cardului pentru a-i lua banii, potrivit bbc, citat de dcnews.ro.

Înșelătoriile pe WhatsApp sunt în creștere, ajungând de la 20.000 de lire sterline la circa 1 milion de lire sterline în 2023. Poliția din Londra spune că numărul persoanelor care au raportat aceste înșelătorii la Action Fraud a crescut de peste 8 ori. Dar acesta ar putea fi doar “vârful aisbergului”, potrivit comandantului temporar al polițiștilor britanici, Oliver Shaw, deoarece acest tip de fraudă este “foarte subraportată”.

Înșelătorie de recrutare

Infractorii atrag victimele cu promisiunea unor venituri mai mari, înainte de a le fura detaliile bancare sau de a prelua controlul asupra telefoanelor pentru a le fura banii. Bella, din Devon, Marea Britanie, spune că a devenit victima acestora în octombrie 2023. Ea spera să înceapă facultatea de biochimie, de 5 ani, în 2024, așa că și-a luat un an liber pentru a încerca să economisească 10.000 de lire sterline pentru a-și plăti taxa.

Cele 3.000 de lire sterline care i-au fost furați erau toți banii pe care a reușit să-i economisească lucrând cu normă întreagă pe parcursul verii. “De-abia îmi pierdusem un loc de muncă pe care îl aveam de trei ani și încercam să-mi găsesc din nou echilibrul pentru a putea continua să economisesc pentru facultate”, spune ea.

“Îmi postasem CV-ul, așa că am crezut că mesajul de înșelătorie… era legitim.” Escrocii au realizat ceea ce Bella a crezut că a fost un interviu autentic cu ea la telefon pentru un loc de muncă la distanță, care implica să folosească banii lor pentru a cumpăra și a evalua produse.

Atât de sofisticată a fost înșelătoria că infractorii au îndrumat-o pe Bella cu zeci de mesaje și apeluri telefonice până când, în decursul a câteva ore, într-o după-amiază, au folosit toate detaliile furate, împreună cu ceea ce ea bănuiește că a fost o aplicație ilegală pe telefonul ei, pentru a face 4 plăți mari cu cardul la o casă de schimb de criptomonede, folosind banii ei.

"Când mi-am privit telefonul și am văzut toate aceste plăți… am avut un șoc, am intrat în panică. Nu știam dacă le pot opri, dacă există o modalitate de a rezolva situația. Nu știam cum să anulez sau să vorbesc cu oamenii sau să-mi protejez contul bancar. Nu m-am confruntat niciodată cu așa ceva. M-am simțit destul de derutată de asta. Erau trei luni de muncă, toată vara, 50-55 de ore pe săptămână. Așa că am fost foarte îndurerată și supărată de toate”, povestește tânăra.