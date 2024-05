Cum ne păzim pielea la mare. Peste 50 de suspiciuni de cancere cutanate, depistate anul trecut la turiștii de pe Litoral

„În ultimii 40 de ani, a crescut de 4-5 ori prevalența și incidența melanomului pe glob. Din fericire, metodele de diagnostic pe care le avem în momentul de față, multe dintre ele sunt neinvazive. Poate cea mai utilizată este dermatoscopia, pentru care noi, ca societate, ne-am luptat foarte mult să obținem decontare”, a spus prof. dr. Călin Giurcăneanu, președintele Societății Române de Dermatologie (SRD), cu ocazia lansării Campaniei Euromelanoma 2024, o campanie de conștientizare și un program suport oferit pacienţilor cu cancer de piele, derulate sub sloganul „Trăieşte şi învaţă + Învaţă să trăieşti”.

Societatea Română de Dermatologie vrea, astfel, să crească gradul de implicare multidisciplinară în abordarea şi monitorizarea pacienţilor diagnosticaţi cu cancer de piele, continuând în acelaşi timp şi programele clasice de screening dermatologic la nivel naţional.

Dermatologii le recomandă oamenilor să-și monitorizeze alunițele și alte semne apărute pe piele sau chiar la nivelul mucoaselor (în cavitatea bucală, spre exemplu) și meargă la un consult chiar dacă modificările ori leziunile apărute sunt mici. În cazul melanomului, spre exemplu, metastazele apar și în cazul unor leziuni foarte mici, de nivelul milimetrilor.

Pe lângă metodele de diagnostic precoce, în cazul cancerelor cutanate există și terapii foarte bune, care sunt decontate și în țara noastră.

De ce este importantă monitorizarea chiar și după ce ai scăpat

Potrivit celor mai recente studii, persoanele care au avut anterior cancer de piele prezintă un risc mai mare de a dezvolta din nou această boală, raportările indicând faptul că între 2% şi 10% dintre supravieţuitorii unui melanom dezvoltă un al doilea melanom primar, iar între 30% şi 50% dintre persoanele cu un cancer de piele non-melanom (NMSC) dezvoltă un al doilea NMSC în decurs de 5 ani. Specialiştii dermatologi au mai arătat faptul că, în ciuda acestui risc crescut nu au fost evidenţiate diferenţe cu privire la măsurile de protecţie solară între persoanele cu şi fără antecedente de cancer de piele.

Depresia şi anxietatea, frecvente și după tratament

Mai mult, atrag atenția specialiștii, o serie de studii efectuate în perioada 2014 - 2023 au oferit informaţii utile despre impactul psihologic şi comportamental al diagnosticului şi tratamentului melanomului asupra pacienţilor. Mai exact, acestea au arătat că depresia şi anxietatea sunt frecvente la pacienţii cu melanom, inclusiv după tratament, iar suportul inadecvat şi frica de recidivă au cel mai puternic impact asupra calităţii vieţii acestor pacienţi.

Circa 11% dintre cei cu cancere cutanate au simptome de depresie şi anxietate, mai spun dermatologii, precizând că SRD încearcă să obțină rambursarea evaluării psihologice pentru pacienții cu cancer de piele, astfel încât să crească accesul acestor bolnavi la terapie.

„Pentru oricare dintre noi, aflarea unei veşti tragice precum apariţia unui cancer de piele generează un impact emoţional extrem de puternic, care ne influenţează radical viaţa atât din punct de vedere fizic, cât şi psihologic, impunându-se astfel terapii complementare de susţinere şi de reabilitare în întregul periplu clinic, de la diagnostic şi tratament, dar mai ales în perioada de monitorizare post terapeutică din punct de vedere dermatologic şi oncologic”, a precizat prof. dr. Giurcăneanu.

Căutați „rățușca cea urâtă”

Dermatologii recomandă verificarea pielii o dată pe lună pentru o leziune care:

- este diferită față de restul (semnul „rățușca cea urâtă”);

- își schimbă culoarea, dimensiunea și/sau forma este asimetrică sau are margini neregulate;

- este aspră (uneori puteți să simțiți leziunile înainte ca ele să devină vizibile);

- prezintă mai multe culori pe suprafață;

- este pruriginoasă (cauzează mâncărime);

- sângerează sau supurează;

- are aspect perlat;

- arată ca o rană care nu se vindecă.

„Dacă observați două sau mai multe dintre aceste semne de alarmă, nu amânați. Vizitați-vă imediat medicul curant”, recomandă SRD.

„Cine are peste 50 de alunițe are un risc mult mai mare de a face melanom. Dacă cele 50 sunt absolut la fel, riscul e mic. Dar dacă una singură nu mai seamănă cu celelalte 49 - așa se numește: «rățușca cea urâtă» - are mare risc să devină melanom, dacă nu este deja”, explică prof. dr. Călin Giurcăneanu, președintele SRD.

Ce ne mai recomandă dermatologii

Campania Euromelanoma 2024 este însoţită și de o broşură specială a pacientului cu diagnostic de cancer de piele, dar și de câteva recomandări punctuale, pentru o monitorizare eficientă a pielii. Iată câteva dintre ele:

Unele semne ale cancerului de piele pot fi simțite mai ușor decât pot fi văzute. Nu vă bazați doar pe ochi - treceți-vă mâinile pe întregul corp în timp ce verificați.

Uitați-vă la fața dumneavoastră, inclusiv la nas, buze, gură, înăuntrul și în spatele urechilor.

Verificați-vă scalpul utilizând un pieptene pentru a vă împărți părul. Dacă nu aveți prea mult păr, verificați-vă tot scalpul cu mare atenție.

Verificați-vă mâinile, atât fața anterioară și posterioară, cât și între degete.

Apoi, concentrați-vă asupra gâtului, pieptului și părții superioare a corpului. În cazul femeilor - asigurați-vă că verificați între și sub sâni.

Îndoiți cotul pentru a verifica brațele și axilele.

Cu ajutorul unei oglinzi de mână, verificați partea din spate a gâtului și spatele, sus și jos.

Verificați-vă fesele și partea din spate a membrelor inferioare. Încheiați prin verificarea tălpilor și între degetele de la picioare.

Consultații gratuite în cinci stațiuni de pe Litoral

Pentru al patrulea an consecutiv, campania de prevenție „Asumă-ți să fii sănătos!” a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București va ajunge în această vară pe litoralul românesc. Astfel, în perioada 11-18 august, medicii le vor oferi turiștilor prezenți în cinci stațiuni de la malul Mării Negre - Costinești, Neptun, Olimp, Saturn și Mangalia - consultații dermatologice gratuite. În cadrul acestei campanii, doar anul trecut, specialiştii dermatologi au depistat 39 de cazuri de suspiciuni legate de posibile afecţiuni tumorale (10 suspiciuni de carcinom spino-celular, 27 suspiciuni/carcinom bazo-celular şi 2 suspiciuni/melanom).

În primele trei ediţii ale campaniei, medicii dermatologi au oferit turiştilor aflaţi în stațiunile din sudul litoralului peste 4.300 de consultaţii de specialitate.