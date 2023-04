Avertismentul medicilor: „O să avem cazuri de poliomielită și de rujeolă din nou. Populația este la un risc major”

Conform Raportului Centrului Național de Studii și Control al Bolilor Transmisibile din România (CNSCBT), publicat în martie 2023, pentru vaccinurile incluse în Programul Național de Vaccinare (PNV), „acoperirile vaccinale la copiii cu vârsta 0-12 luni, pentru Vaccinul Hexavalent (vaccin împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, hepatitei tip B, poliomielitei, infecției produse de Haemophilus influensae), se situează sub 65%”, transmit reprezentanții AREPMF.

Pentru prima doză de vaccin vaccin ROR (rujeolă-rubeolă-oreion), la copii cu vârsta de 12 luni, acoperirile vaccinale sunt scăzute dramatic (sub 60%), iar vaccinul pneumococic are o acoperire vaccinală sub 65%, în contextul în care OMS recomandă ca această să fie de peste 90%, pentru a asigura controlul apariției și răspândirii formelor severe de boală infecțioasă. „Ar fi minunat să avem 95%, dar și 90% ar fi grozav”, consideră medicii, pentru că există diferențe foarte mari între județe.

Asociația Română pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie subliniază că „datele acestea reflectă riscul sever de reapariție a unor boli infecțioase cu risc vital: difterie, tetanos, poliomielită, rujeolă”.

„O să avem cazuri de poliomielită și de rujeolă din nou. E o realitate, bate la ușă! Războiul este peste drum de noi și nu sunt vaccinați, să știți. Ne place, nu ne place, asta e situația. (...) Când spui 50% când spui 55%, 60% acoperire vaccinală, asta înseamnă că populația este la un risc major”, avertizează dr. Valeria Herdea, medic de familie cu profil pediatrie și președintele AREPMF, subliniind că este nevoie de ridicarea nivelului de conștientizare cu privire la importanța vaccinurilor.

Peste 90% dintre gravide nu au imunitate față de tusea convulsivă

Un exemplu este cel al vaccinării femeilor gravide, majoritatea lipsite de apărare în fața unei boli cu risc vital.

„În mod normal, noi toți ar trebui să avem, din 10 în 10 ani, revaccinare pentru difterie-tetanos-pertusis și n-o avem. De zeci de ani n-o avem pentru că nu am avut vaccinuri, pentru că nu a fost inclusă în schemă și acum ne luptăm să reintroducem în schema de vaccinare pe parcursul întregii vieții, s-a făcut un studiu care arată că, la nivelul zonei metropolitane București, gravidele au o deficiență de apărare în fața bolii pertusis. 92,6% dintre gravide nu au imunitate față de pertusis. Neavând imunitate, ele sunt la risc de a face pertusis (tuse convulsivă sau măgărească) și pot pierde copilul, pot naște prematur, copilul se poate asfixia”, explică dr. Herdea.

Dr. Marinescu: Este nevoie de 5-10 ani pentru schimbări semnificative

Pe de altă parte, dr Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș, spune că „într-o țară în care educația medicală - care se bazează pe acei 7 ani de acasă - este la o rată mult mai scăzută prin comparație cu țări cu pretenții”, va fi destul de greu de atins aceste procente, iar lucrurile nu se vor schimba peste noapte.

„Eu cred că lucrurile acestea nu se rezolvă în timpul unei pandemii, în timpul unei perioade care ne solicită. (…) E un proces care va dura și părerea mea e că înainte de 5 sau 10 ani de acum nu vom vedea o creștere importantă pentru rata de vaccinare, indiferent de tipul de vaccin. Unii nu vor conștientiza. Și, din păcate, când ai o educație medicală redusă, toate informațiile de tip fake news vor fi luate ca fiind informații de bază”, explică dr. Adrian Marinescu.

Potrivit medicului, este de neînțeles cum, după 3 ani de pandemie, în loc să crească încrederea în vaccinare, a scăzut: „Oamenii să gândească, până la urmă, că orice statistică îți spune clar că în terapii intensive nu ajungeau decât foarte rar cei care erau vaccinați cu schema completă”.

„Din 1796, adică acum sute de ani, un domn Jenner (n.r. - Edward Jenner - doctorul englez care a realizat cu succes primul vaccin antivariolic și, totodată, primul vaccin din istoria medicinei) a încercat să ne deschidă mintea și probabil că, dacă ar vedea ce se întâmplă astăzi, s-ar putea să se învârtă acolo pe unde este el, pentru că e clar că nu se întâmplă lucruri bune. Și nu-i vorba doar de România”,

Dr. Adrian Marinescu

Suspiciunea și lipsa vaccinurilor

Pe lângă lipsa educației medicale și a campaniilor ineficiente de comunicare pe tema vaccinării, pediatrul Mihai Craiu subliniază că este nevoie și de vaccinuri, iar în unele județe acestea lipsesc.

„Problema nu este numai cea a comunicării despre vaccinuri și vaccinare, ci este și o realitate care vine din experiența omului obișnuit, care nu se vaccinează nu întotdeauna pentru că e oponent, ci pentru că pur și simplu nu are cu ce. Experți epidemiologi, medici de familie și infecționiști comunică și, la sfârșit, medicul de familie trebuie să facă vaccinul. Și sunt județe unde, la DSP, nu există vaccin”, spune dr. Craiu.

Mai mult, un sfert dintre români nu se duc niciodată la medic, „se uită numai la doctor Google” și, în general, românii sunt suspicioși când vine vorba de actul medical, potrivit pediatrului.

„Românul nu are încredere, pentru că nu are încredere în autorități, nu are încredere în sistem și este singurul lui mod de a-și exprima protestul: nu face ce i se spune că trebuie să facă”.

Dr. Mihai Craiu

„Trebuie să plecăm acasă cu trei mesaje:

că vocea medicului e cea mai puternică, chiar și în țara care apelează numai la doctor Google;

bolile prevenibile prin vaccinare pot fi abordate educațional printr-un parteneriat medic-părinte-media;

vaccinarea este un maraton pentru toată viața, nu este doar, așa, un sprint scurt, numai atunci când avem multe cazuri de Covid sau orice altă boală”, conchide dr. Craiu.

În fiecare an, în ultima săptămână a lunii aprilie, OMS Europa marchează Săptămâna Europeană a Imunizării pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la riscul reprezentat de bolile infecțioase și importanța vaccinării. Cu această ocazie, AREPMF a lansat o nouă ediție a Îndreptarului de Vaccinare în cabinetul medicului de familie, un ghid extrem de util, care va fi distribuit gratuit medicilor vaccinatori.

