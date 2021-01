Bătălia turbată pe ivermectină. Oamenii vor să fie tratați cu pastile pentru câini

Românii au dat iama în farmaciile veterinare, după ce au auzit că niște pastiluțe cu care sunt tratați cățeii au efecte miraculoase în cazul virusului SARS-CoV-2. Practic, rafturile cu Ivermectină s-au golit peste noapte, iar stocurile din depozite s-au „evaporat”, în câteva ore, după ce în mass-media internaționale a apărut informația că, în alte țări, printre care și Statele Unite, acest medicament ieftin este folosit cu succes atât în tratarea bolii COVID-19, cât și în prevenirea infectării cu noul coronavirus. Deși, în România, medicamentul sub formă de pastile sau soluție este aprobat doar pentru uz veterinar, din informațiile noastre, mai multor bolnavi de COVID li s-a recomandat, neoficial, Ivermectină, iar dozele au fost stabilite de doctori care au urmărit protocoalele de tratament din alte state. Medicii veterinari trag un semnal de alarmă cu privire la pericolul reprezentat de automedicație, iar reprezentanții Direcției pentru Sănătate Veterinară și Siguranța Alimentelor (DSVSA) Argeș anunță că vor demara controale drastice, pentru a vedea cum se vinde acest medicament.

Reporterii Jurnalul au stat de vorbă cu mai mulți medici și farmaciști din București și din țară, dar și cu reprezentanți ai autorităților și cu oameni care au testat acest tratament.

„Ivermectina se folosește de anul trecut pentru COVID, cam de când a început pandemia, doar că, de săptămâna trecută, a început lumea să ceară mai mult și am terminat-o. Căutați degeaba, nu se mai găsește pe nicăieri în București!”, ne-a spus un farmacist de la una din cele patru farmacii veterinare din Capitală.

La singura farmacie veterinară unde ni s-a spus că vor aduce sigur Ivermectină ne-au precizat că acest medicament se vinde doar pe bază de rețetă „de la medicul veterinar sau uman”.

„Pe tata l-a salvat!”

O bucureșteancă ne confirmă faptul că, în cazul tatălui său, care se afla într-o stare destul de gravă după infecția cu SARS-CoV-2, acest medicament pentru câini „chiar a făcut minuni”.

„Eu i-am dat tatălui meu, care are peste 80 de ani. A făcut toată familia COVID și ne-am tratat acasă. Ceilalți și-au revenit, dar tata a început să se simtă tot mai rău, am crezut că o să-l pierd. Știam de Ivermectină, dar mi-a fost frică să îi dau. Am tot amânat până am văzut că nu mai funcționează celelalte medicamente și i-am dat, cred, după 13-14 zile. Deja nu mai voia să mănânce, de cinci zile stătea numai în pat și am zis „fie ce-o fi!”. După ce i-am dat primele pastile, la câteva ore a început să-și revină, după trei zile era alt om. Pe tata l-a salvat, dar trebuie calculată foarte bine doza, în funcție de greutatea corporală”, ne-a mărturisit un angajat dintr-o farmacie din Capitală, care a dorit să-și păstreze anonimatul, dar care ne-a precizat că „dozajul a fost stabilit de un medic de oameni”.

A avut aprobare pentru uz uman și în România

Profesor. Dr. Irina Strâmbu, șef de Secție COVID-19, la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, a spus, pentru Jurnalul, că în trecut, până acum 6 ani, Ivermectina a avut aprobare pentru uz uman, ca imunomodulator, și, în paralel, ca antiparazitar, pentru uz veterinar. Ulterior, nu se știe de ce, a rămas doar pentru uz veterinar. „Probabil, nu s-a mai cerut aprobare pentru uz uman. În unele țări, a dat rezultate promițătoare acum, cu ocazia Covidului, ca imunomodulator”, ne-a declarat dr. Strâmbu.

În prezent, conform site-ului Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România (ANMDM), Ivermectina are aprobare pentru uz uman doar sub formă de cremă (Soolantra) și este indicat pentru tratarea „leziunilor inflamatorii cauzate de acneea rozacee la pacienţi adulţi”.

E nebunie în toată țara

Mai multe discuții la farmacii veterinare din Pitești ne-au convins că goana după Ivermectină a început nu numai în Capitală, ci este o adevărată nebunie la nivel național.

„Veniți mâine că aduc. Undeva pe la ora 10, am comandat 100 de cutii și sper să prindeți. După aceea vor veni controale. Vă dați seama că o să le atragă atenția, până acum vindeam 20 de cutii pe lună, acum a explodat vânzarea. Dacă aveți câine și puteți face rost de o rețetă ar fi bine pentru noi, dar îl dăm și fără. Noi am tot vândut până acum fără rețetă, dar acum sigur ne vor controla. El e un medicament pentru râie. Se dă împreună cu un altul, când face animalul râie. Acum, l-or trece de uz uman, dacă au auzit că e bun de COVID”, ne spune o tânără de la o farmacie veterinară apropiată de centrul orașului.

„Vă atacă sistemul nervos”

„Am întrebat dimineață și eu la toți distribuitorii – că, dacă au zis că e bună de COVID -, dar nu am găsit. Au zis că n u au și nici nu știu când vor avea. E nebunie”, ne spune o altă farmacistă din nordul orașului. Speriată și alarmată de posibilitatea că medicamentul veterinar ar putea fi folosit de oameni, o altă farmacistă ne refuză categoric, ne sfătuiește să nu mai întrebăm nicăieri, dar spune și că pastilele, cu o doză prea mare, ar putea avea efecte grave.

„Este similar cu cei care au băut spirt, nu luați așa ceva, doamnă! Vă atacă sistemul nervos central, sistemul locomotor. Am 40 de ani de activitate, odată am omorât un câine după ce i-am dat două pastile în plus. Atât, două pastile. Acum țin medicamentul ăsta sub cheie, în depozit. Ne-au amenințat că, dacă mai vindem, ajungem la pușcărie. Oamenii nu înțeleg că se pun în pericol”, avertizează farmacista.

Controale de la DSVSA

Direcția de Sănătate Veterinară (DSVSA) Argeș a spus că vor începe să verifice cum se vinde acest medicament. Rețeta este obligatorie, dar vor să urmărească traseul parcurs.

„Medicul, atunci când eliberează, păstrează un exemplar, apoi mergem la farmacie, și acolo trebuie să fie un exemplar și, apoi, la proprietar. Putem suna omul și să îi cerem rețeta. Dacă nu mai are hârtia, există alte metode de a verifica. De exemplu, dacă nu este proprietarul unui câine, este evident un fals. Vor fi controale drastice și nu vom permite și am încrederea că niciun medic veterinar nu va risca să elibereze o rețetă fără să existe la bază o afecțiune a unui animal”, ne-a explicat Sorin Sorescu, directorul DSVSA Argeș.

Vor fi controale drastice și nu vom permite și am încrederea că niciun medic veterinar nu va risca să elibereze o rețetă fără să existe la bază o afecțiune a unui animal.

Sorin Sorescu, director DSVSA Argeș

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a transmis, încă din aprilie 2020, că „toate produsele medicinale veterinare, inclusiv cele care conţin ivermectină, sunt autorizate numai pentru utilizarea la animale. Produsele ce conţin substanţa activă ivermectină sunt utilizate numai în tratamentul bolilor parazitare la animale, conform indicaţiilor din prospect”.

Dr. Doru Safta, veterinar: Administrarea la om e o greșeală! Animalul, mai rezistent decât omul

„Este un medicament pe care-l folosim la deparazitările externe la animale de companie sau de fermă, dar în folosim și la deparazitări interne pentru anumite tipuri de nematode. Îl folosim la animale, dar ținem cont de toxicitatea acestui medicament. Dacă nu-l administrăm corect, animalul poate suferi probleme grave respiratorii, de echilibru, chiar poate muri. Atunci când s-a folosit greșit, de exemplu la cai, a intervenit orbirea, la alte animale au apărut probleme respiratorii grave. Deci, acest medicament trebuie dozat foarte bine. Dacă la vite, nu apreciem foarte bine greutatea, putem avea probleme neplăcute în ceea ce privește sănătatea animalului. Chiar și la animale, Ivermectina se prescrie doar de medic. Din punctul meu de vedere, administrarea acestui medicament la om este o mare greșeală pentru că ele nu sunt făcute cu aceeași fidelitate cu care sunt făcute medicamentele umane. Animalul are o mai mare rezistență decât omul”, a declarat dr. Doru Safta, medic veterinar din județul Dolj, pentru colega noastră Loredana Chimoiu.

Există studii că, pe termen lung, administrarea acestui medicament poate avea efecte cancerigene, apar mutații la o anumită genă, de exemplu, genă care crează o sensibilitate la anumite antibiotice. Acest medicament nu poți să-l dai omului. N-are legătură nici cu greutatea, nici cu vârsta omului sau animalului, el este făcut pentru uz veterinar, așa trebuie folosit. Dacă în America se folosește Ivermectină, eu cred că este de uz uman, nu veterinar. Este o mare diferență.

Dr. Doru Safta, medic veterinar județul Dolj

Ce tratează şi cum acţionează

vermectina este o substanță antiparazitară cu spectru larg, comercializată în mai mult de 90 de țări. Este eficace atât împotriva nematozilor (viermilor cilindrici), cât şi contra insectelor şi acarienilor. În Europa, pentru tratament uman, este folosit împotriva scabiei, iar în țările cu climat tropical face parte din tratamentul contra filariozei limfatice, boala care provoacă elefantiazis. În Africa, ivermectina face parte din tratamentul împotriva oncocercozei, o boală care afectează 40 de milioane de persoane şi care duce la orbire. Ivermectina are proprietăți antivirale, în cazul virusurilor cu ARN din care face parte SARS-CoV-2. Cercetătorii australieni au făcut primele teste in vitro împotriva coronavirusului şi au publicat, în aprilie 2020, rezultatele: comparativ cu culturile celulare infectate şi tratate cu placebo, la cele care primiseră o doză de ivermectină, încărcătura de ARN viral a scăzut de 5.000 de ori în 48 de ore. Studiul a fost validat de FDA (Food and Drug Administration, agenția Statelor Unite din domeniul medical), dar contestat de două lucrări europene. De atunci, au mai avut loc numeroase studii clinice, în diferite țări. Substanța nu ucide SARS-CoV-2, dar blochează proteina care, în celulele infectate, transportă ARN-ul viral până la nucleu, unde găseşte enzima care îl copiază şi îi asigură multiplicarea. În studiile pe bolnavii de COVID-19, s-a constatat că administrarea dozelor mari de ivermectină duce la toxicitate neurologică, care nu e însă urmată de deces.

Cei care au descoperit avermectinele – ivermectina fiind un derivat din clasa avermectinelor - , adică japonezul Satoshi Ōmura şi irlandezo-americanul William C. Campbell, au fost recompensaţi cu premiul Nobel pentru fiziologie sau medicină, în 2015.

Automedicaţia, periculoasă

Doctorul veterinar Anca Tomescu, preşedinte al Animal Society – organizația care continuă, în România, programele Vier Pfoten – face un apel către toți cei care intenționează să-şi facă rezerve de medicamente pe bază de ivermectină, cu intenția de a (auto)trata împotriva COVID-19: „Oamenii n-ar trebui să-şi facă stocuri şi să se trateze singuri – nu e mai logic să se vaccineze?”, spune ea. Ivermectina, explică Anca Tomescu, este un antiparazitar folosit în clinicile veterinare pentru bovine şi ovine, în tratamentul scabiei, dar şi pentru căței. „Ca orice medicament, şi cel pe bază de ivermectină e periculos, mai ales dacă se foloseşte fără indicații din partea doctorului specialist”, adaugă ea, precizând că substanța se află pe lista medicamentelor esențiale recunoscute de Organizația Mondială a Sănătății. Pe site-ul OMS stă scris, într-adevăr, că ivermectina este folosită, din 1987, în țările africane, pentru tratamentul oncocercozei – boală cunoscută şi sub numele de cecitatea râurilor –, fără a provoca efecte secundare grave ale tratamentelor anterioare.