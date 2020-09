Bolile inimii, tot mai frecvente

Men in blue shirt having chest pain - heart attack - heartbeat line

În fiecare an, la nivel mondial, se înregistrează 17,3 milioane de decese cauza afecțiunilor cardiovasculare, iar acest număr este în continuă creştere, atrag atenția cardiologii, cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii, sărbătorită pe 29 septembrie. Hipertensiunea arterială determină cele mai multe decese prin boli cardiovasculare, la nivel european, respectiv peste 60%, iar România este pe unul din principalele locuri din UE ca mortalitate și morbiditate în aceste boli cardiovasculare.

Medicii spun că românii sunt mai afectați de aceste boli din cauza faptului că noi avem avem obiceiuri alimentare nesănătoase, fumăm mult, nu avem cultura mișcării fizice, iar obezitatea și diabetul sunt două probleme de sănătate foarte răspândite, care cresc riscul de afecțiuni cardiovasculare.

Până în 2030, dacă nu se vor adopta măsuri imediate, se aşteaptă ca 23 de milioane de oameni să moară, an de an, din cauza afecțiunilor cardiovasculare.

Ziua Mondială a Inimii a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 2000, cu scopul de a informa populaţia din întreaga lume cu privire la principala cauză de deces: bolile cardiovasculare.