Bucureștenii, discriminați și jefuiti de Primăria Capitalei pentru locurile de parcare

Mai mult, face discriminări între locuitorii orașului, anunțând taxe de trei ori mai mari comparativ cu locurile închiriate de la ADP-urile de sector întrucât de cele noi se va ocupa o companie municipală.

De ani de zile, bucureștenii fac cereri la ADP-uri pentru a obține un loc de parcare în apropierea locuințelor iar acestea rămân nesoluționate, funcționarii spunând ca nu sunt suficiente, pe motiv ca parcările amenajate sunt pline iar cele de la marginea trotuarelor nu pot fi atribuite.

Însă acum se pare ca nu mai există nicio problemă să fie trasate linii la marginea carosabilului ori pe trotuare pentru a fi parcelate și închiriate la prețuri ireale. Iar dacă cei care circulă cu mașinile prin Capitală și parchează una-doua ore este normal să plătească un tarif orar, nu același lucru se poate spune despre rezidenți.

Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că și aceștia din urmă trebuie să plătească pe oră pentru locurile de parcare din fața locuinței lor sau pot opta pentru două variante de abonament, de zi si de noapte, iar amândouă ar ajunge la aproape 2000 de lei pe an, comparativ cu un loc închiriat cu 600 lei/an la ADP. Mai mult, edilul consideră că acesta este chiar un beneficiu pentru rezidenți.

„Ce aducem noi nou în această politică de parcare sunt noi beneficii pentru riveranii care nu au putut să preia un loc de parcare, pentru că s-au epuizat în proximitatea casei și venim cu un preț preferențial de 1,6 lei pe zi pentru orele 19.00-07.00, loc de parcare cu rezervare, în zona casei. Cele mai multe solicitări pe care le-am avut în București și în zona centrală sunt din partea riveranilor care nu mai au unde parca seara”, a explicat senin edilul, la digi24.

Nemaivorbind despre absurdul situației ca un locuitor al Capitalei să plătească cu ora pentru parcarea de reședință, acesta trebuie să achite două abonamente pentru a beneficia de aceasta, în caz contrar trebuind să găsească soluții alternative pentru rezolvarea parcării autovehiculului.

Rezidenții, bătaia de joc a autorităților locale

Soluția este simplă iar regula corectă privește două tipuri de locuri de parcare, de reședință și cu tarif orar. Sunt două lucruri diferite. Ar trebui rezolvată mai întâi problema locurilor de reședință de care este nevoie, pentru că locuitorii orașului au prioritate, și apoi să fie identificate cele cu tarif orar. Dar Primăria Capitalei încurcă borcanele pe banii rezidenților.

Daca facem comparație cu impozitele pe locuințe, care în cazul unui apartament de bloc se situează sub 200 de lei/an, un loc de parcare închiriat pentru o mașină este la ADP este de trei ori mai mare iar la noua companie municipală ajunge de circa 10 ori mai mare.

Prin urmare, edilii Capitalei nu s-au preocupat să rezolve problemele locuitorilor orasului, chinuiți de ani de zile de lipsa locurilor de parcare, cu cereri și așteptări inutile la ADP-uri, acum vin cu așa-zise soluții prin care face discriminări evidente între rezidenți. Mai mult, sunt și foarte preocupați să bage mâinile adânc în buzunarele contribuabililor, și desigur ale celor care i-au votat.

"Locuiesc aici de peste 20 de ani și nu am reușit să obțin un loc de parcare, deși am făcut mai multe cereri la ADP, pe motiv că nu sunt disponibile. Așacă mă chinui în fiecare zi să găsesc un loc pentru mașină, uneori la mai multe străzi distanță de casă. Iar acum s-au găsit brusc soluții, la prețuri incredibile, pe care, dacă nu le vom putea plăti, unde vom parca ? Ori ni se va spune cu seninătate să ne vindem autovehiculul, deși acesta nu este un lux, mai degrabă o necesitate, dacă edilii noștri compară prețurile din București cu cele din Paris, Berlin, etc, deși salariile sunt diferite?!", spune Mariana Georgescu, un locuitor din Sectorul 1 al Capitalei.

În plus, cetățenii sunt arătați cu degetul de autoritățile locale că parchează pe trotuare, fără să analizeze cauza pentru care se întâmplă acest lucru.

De la 15 august, rezidenții care nu pot plăti un abonament exorbitat, calculat la un tarif orar pentru locurile de reședință la care au dreptul, se vor vedea în situația în care nu au unde să-și țină mașina. Și care este diferența între aceștia și cei care au închiriate locurile de la ADP-uri? Și de ce este nevoie de două entități pentru a gestiona locurile de parcare ale rezidenților?

Administratia locală nu pare să se simtă responsabilă pentru că de ani de zile nu caută și nu găsește soluții pentru parcările de reședință, pentru calitatea drumurilor pline de gropi, în care șoferii îți strică mașinile și suportă reparatii costisitoare din bani proprii, dar pentru tarife exagerate s-au găsit brusc soluții.

Viceprimarul a dat exemplu mai multe orașe din țară, printre care Brasov sau Cluj, unde se practică plata cu ora, uitând să spună că este vorba despre locurile de parcare neatribuite rezidentilor, problemele acestora fiind rezolvate înainte și în totalitate. Toți locuitorii acestor orașe care au mașini dispun de contracte de închiriere pentru locuri de parcare la prețuri accesibile, fara cozi, liste de asteptare, nervi. În plus, parcările de rezidență neatribuite sunt libere, nefiind disponibile pentru parcarea cu tarif orar.