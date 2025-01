Patru românce își pierd viața, în fiecare zi, din cauza cancerului de col uterin. Există vaccin, există tratament, dar se moare

România are cea mai ridicată rată de mortalitate prematură prin cancer de col din Europa. Circa 50% dintre femeile care primesc acest diagnostic au sub 55 de ani, în 75% din cazurile noi de boală fiind vorba de femei aflate la vârsta activă, de până în 65 ani.

Față de media europeană, în țara noastră „sunt îngrijorător de multe decese” din această cauză, a spus, ieri, Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România (FABC), cu ocazia unui eveniment care a marcat Săptămâna Europeană de Prevenție a Cancerului de Col Uterin.

„Avem în fiecare an peste 3.000 de cazuri de cancer de col uterin, cauzate de acest HPV, și peste 1.700 de decese - deci peste 50%. Suntem pe primul loc (în UE – n.r.) la mortalitate și, mai ales, la decese evitabile”, spune Cezar Irimia, precizând că „toate statisticile europene, inclusiv OECD ne clasează pe primele locuri în toate topurile și clasamentele acestui cancer tăcut și foarte agresiv”.

Un raport recent al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) subliniază că, în România, cancerul este a treia cauză principală de mortalitate, unu din cinci decese premature (20%) fiind cauzat de această afecțiune, incluzând și cazurile de cancer de col uterin.

Potrivit președintelui FABC, ar trebui făcute campanii de informare, deoarece populația nu este informată corect cu privire la vaccinarea anti-HPV, foarte multe dintre mesajele care ajung la oameni venind de la antivacciniști.

Practic, deși există vaccin anti-HPV încă din 2008, în cei 17 ani, România „a pierdut foarte multe vieți”, în vreme ce alte țări, precum Australia și Canada, care au început să mediatizeze acest vaccin odată cu țara noastră, au eradicat cancerul de col uterin.

„Fiica mea - în 2008, era studentă la Medicină - a făcut acest vaccin și nu i-a crescut coadă, nu are nicio problemă, a absolvit, este medic ginecolog în Germania și are și copil. Îmi mulțumește și în ziua de azi că am convins-o să se vaccineze”, povestește Irimia.

„Având la îndemână acest vaccin, ar fi păcat să nu profităm de a mai salva vieți și să nu mai fim rușinea Europei prin decese evitabile, așa cum se întâmplă acum în România, nu numai pe această formă de cancer. Avem peste 20.000 de decese evitabile, în fiecare an, din patologia oncologică, iar numărul total de decese este cu 48% mai mare decât media europeană”,

Cezar Irimia, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer din România

Oncolog: „Este o boală prevenibilă”

Medicii oncologi atrag atenția că în țara noastră încă sunt femei care ajung la spital în stadii foarte avansate, când nu se mai poate face nimic.

„În 2025, încă vin paciente cu boală mult avansată, în afara resurselor terapeutice, ceea ce este foarte trist pentru că este o boală prevenibilă, o boală în care putem acționa încă din momentul leziunilor precursoare maligne, astfel încât să nu ajungem în situații dramatice”, avertizează dr. Raluca Mihăilă, medic oncolog, subliniind că screeningul regulat este esențial pentru depistarea leziunilor în stadii precoce.

Pe lângă infecția HPV, există și alți factori care pot duce la cancer de col uterin, spune medicul, printre aceștia regăsindu-se: fumatul, sistemul imunitar deficitar, utilizarea contraceptivelor, o viață sexuală cu parteneri multipli, alte infecții cu transmitere sexuală și istoricul familial.

Părinții acceptă cu greu vaccinarea adolescenților, din cauza dezinformării

Începând cu 1 decembrie 2023, vaccinarea împotriva HPV este compensată 100% pentru fete și băieți cu vârste între 11 și 18 ani (19 ani neîmpliniți), iar femeile cu vârste între 19 și 45 de ani pot beneficia de vaccinare în regim compensat 50%. Astfel că, anul trecut, s-au înregistrat aproximativ 150.000 de vaccinări – mai mult decât dublu față de anii precedenți.

Această măsură legislativă reprezintă un pas important, însă succesul depinde de mai mulți factori, inclusiv informarea corectă a populației și implicarea activă a medicilor de familie.

„Sunt foarte puține cancere care pot fi prevenite prin vaccinare și la care putem face genul acesta de prevenție primară”, subliniază și medicul de familie Raluca Ghionaru, care și-a vaccinat ambii fii împotriva HPV, înainte ca vaccinul să fie decontat și pentru băieți.

„Această intervenție, dovedită științific, nu doar previne cancerul de col uterin, dar reduce și riscul altor tipuri de cancer asociate cu virusul HPV, protejând astfel atât femeile, cât și bărbații. Pentru a transforma potențialul acestei măsuri într-un impact real, este imperativ să ne concentrăm pe educația publicului – să informăm părinții, adolescenții și femeile adulte despre beneficiile vaccinării, bazându-ne pe dovezi clare și științifice. Dezinformarea, adesea amplificată de mituri și temeri nefondate, reprezintă unul dintre cele mai mari obstacole în calea prevenției”, mai spune dr. Ghionaru, precizând că, deși prevenția este întotdeauna mai ușoară și mai eficientă decât tratamentul, medicii de familie întâmpină „numeroase dificultăți legate de înțelegerea părinților a ceea ce înseamnă acest vaccin”.

Pe lângă protecția împotriva cancerului de col uterin, vaccinul HPV protejează și împotriva altor tipuri de cancer, precum cel anal, vaginal, vulvar sau chiar anumite cancere ale gâtului.

Schema de vaccinare cuprinde 2 sau 3 doze, în funcție de vârstă

Vaccinarea anti-HPV poate reduce riscul de cancer de col uterin cu până la 90%, iar numărul de doze depinde de vârsta la care se face imunizarea.

„Avem o limită de vârstă care desparte o schemă de vaccinare de 2 doze de schema de 3 doze. Dacă reușim să facem prima doză până la 15 ani fără o zi, fetele sau băieții beneficiază de schema de vaccinare de 2 doze. Dacă am depășit vârsta de 15 ani când facem prima doză, atunci schema cuprinde 3 doze. Recomandarea este ca ele să fie făcute într-un interval de maximum 11 luni”, a explicat, ieri, dr. Raluca Ghionaru, în cadrul unei conferințe organizate de FABC cu ocazia Săptămânii Europene de Prevenție a Cancerului de Col Uterin.

Începând din 2024, prima imunoterapie aprobată la nivel european pentru tratarea cancerului de col uterin în stadii avansate este disponibilă în sistem compensat și pacientelor din România. Această formă de tratament stimulează sistemul imunitar să recunoască și să elimine celulele tumorale, având un rol important în stoparea progresiei bolii.