Ce trebuie să faceți când copilul dă semne de boală

Îngrijorarea părinților este foarte mare, în această perioadă, în privința riscului de infectare la care sunt expuși copiii care merg la grădiniță sau la școală. Medicii de familie vin în întâmpinarea lor cu o schemă simplă, prin care răspund unor întrebări și îi învață ce au de făcut, în funcție de vârsta copilului, dacă acesta prezintă semne de boală, precum: febră, tuse, diaree sau vărsături.





Schema este foarte ușor de înțeles și a fost adaptată de membrii Asociației Medicilor de Familie Brașov după recomandările Societății de Pediatrie din Franța.

În cazul în care cel mic prezintă unul sau mai multe dintre următoarele simptome: febră peste 38⁰ C, tuse, diaree sau vărsături, regula de aur, spun doctorii, este să nu duceți copilul la școală/grădiniță.

Dacă micuțul are sub 6 ani, starea nu este îngrijorătoare, iar dacă simptomele durează mai puțin de trei zile copilul de poate întoarce în colectivitate imediat după ce nu mai este bolnav, fiind necesar și un aviz epidemiologic de la medicul de familie.

Atenție la febra persistentă

Însă dacă febra și alte simptome persistă și după trei zile, sau dacă este vorba despre un copil cu vârsta de peste 6 ani, trebuie să-l duceți la un consult și să-i spuneți medicului dacă vreun adult sau altcineva din anturajul apropiat al copilului este bolnav sau are un test la coronavirus (RC-PCR) pozitiv. Dacă nu există o suspiciune de COVID-19, medicul stabilește alt diagnostic, fără a fi necesară o testare pentru coronavirus, iar copilul se întoarce la școală, când se face bine. În cazul în care există suspiciune de COVID, doctorul prescrie un test PCR. Dacă rezultatul acestuia este negativ, de asemenea, copilul se poate întoarce în comunitate când nu mai este bolnav (avizul epidemiologic este necesar).

Dacă rezultatul testului este pozitiv, accesul copilului la școală/grădiniță este interzis de către medic pentru 14 zile. Potrivit specialiștilor, dacă nu mai are simptome, se poate întoerce în colectivitate după 14 zile, fără să mai fi necesar un test PCR de control. În schimb, este necesar un aviz epidemiologic de la medicul de familie.



Medicii atrag atenția că, indiferent de vârsta copilului, dacă este contact al unei persoane cu COVID-19 și are un comportament neobișnuit și/sau febră rău tolerată, acesta trebuie dus imediat la medic.



„Vă rugăm să păstrați această fotografie și să o dați mai departe, altor părinți, pentru ca toți să știe ce au de făcut”, spun medicii de familie.