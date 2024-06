Cel mai periculos loc din România. Care este situația în Capitală

În topul orașelor cele mai sigure se află Brașovul, urmat de Oradea, Cluj Napoca și Sibiu iar la coada clasamentului este Brăila.

"Oraşele din Ardeal sunt locuite de oameni care sunt cu un calm aparte", explică Dan Antonescu, expert criminalist.

Zona "Calea Galați" din Brăila este cea mai periculoasă din țară iar în orașul vecin, Galați, cea mai prboematică zonă este Micro 40.

"La Brăila a rămas mai mult legenda. E adevărat că sunt situaţii în care violenţa e prezentă destul de des dar nu cu cazuri foarte grave", precizează Dan Antonescu.

Locuitorii din Deva, Slobozia şi Tulcea sunt nemulțumiți de siguranță.

Situația din Capitală

Bucureștiul se află pe locul 21 la siguranță, iar cele mai periculoase zone sunt Gara de Nord, Obor Colentina şi Ferentari.

"Se ştie dintotdeauna, e poarta feroviară a Bucureştiului sunt foarte mulți cei care s-au aciuat în zonă, oamenii străzii sunt acolo. Ori dacă mai vorbim şi de infractorii voiajori care fură şi pleacă din oraş e clar e o zonă rău famată", mai spune Dan Antonescu.

"Prin centru noaptea, not so safe, pe zi e ok mai peste tot dar noaptea nu aş merge prin parcuri sau zonele centrale", spun locuitorii Capitalei.

Cele mai sigure zone sunt cartierele din nordul Bucureştiului şi zona Văcăreşti.

"Aici vorbim despre stabilitatea celor care locuiesc acolo, spre deosebire de Colentina unde găsim foarte mulţi oameni care stau în gazdă pentru că şi-au găsit de lucru", explică Dan Antonescu.

"Analizând datele din 2024 versus 2023, observăm îmbunătăţiri în rândul percepţiei despre siguranţă în Craiova: plus 3,1 puncte şi în Bucureşti: plus 1,1 puncte", spune Monica Dudău, reprezentant platformă online.

Topul celor mai sigure oraşe şi cartiere a fost stabilit pe bază de chestionare, la care au răspuns peste 90.000 de oameni din toată ţara, potrivit observatornews.ro.