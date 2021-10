Cetățenilor străini li se interzice vaccinarea în România

În plin val patru al pandemiei, cetățenii străini care au fost prinși în această perioadă nevaccinați pe teritoriul României și nu se pot întoarce de urgență în țările lor nu au nicio variantă de a se vaccina în țara noastră. Guvernul Cîțu a abandonat un proiect legislativ care ar fi putut rezolva această problemă, iar acum nu mai există niciun oficial responsabil de situația acestor oameni. O soluție ar fi transferul acestei probleme în sarcina ambasadelor, dar nici măcar așa nu s-ar putea rezolva nimic, pentru că legal s-a stabilit doar posibilitatea vaccinării personalului ambasadelor, nu și a cetățenilor străini care se află pe teritoriul României pentru mai mult timp, dar fără rezidență în România.

Valul patru al pandemiei ne-a luat pe nepregătite, la fel ca orice problemă gravă din ultimii 20 de ani, iar schimbarea peste noapte a regulilor pune în dificultate cetățenii străini de pe teritoriul țării noastre. Dacă aceștia vor să se vaccineze în România, pentru a se proteja de boală, Guvernul nu le-a pus la dispoziție nicio soluție. Problema nu este a celor care au rezidență sau a celor care sunt aici pentru mai puțin de trei săptămâni, ci a celor veniți mai ales din state din afara Uniunii Europene, pentru diverse întâlniri de afaceri sau alte situații și trebuie să stea cel puțin o lună pe teritoriul țării noastre. Unii au încercat să meargă deja la centrele de vaccinare, dar nimeni nu știe ce s-ar putea face pentru ei. „Am văzut ce se întâmplă în România, după ce deja am ajuns aici. De la o zi la alta s-a schimbat totul, dar ne îngrijorează mai ales numărul mare de infectări raportate în fiecare zi. Avem un program prestabilit, pentru următoarele trei săptămâni și am vrut să ne vaccinăm, pentru a ne proteja sănătatea. Am fost la trei centre de vaccinare, să încercăm să găsim o soluție, pentru că am auzit că România a cumpărat 120 de milioane de doze de vaccin și vrem să plătim vaccinarea, dar nu există nicio soluție. Ne-au dat mai multe variante, dar înscrierea pe platforma de vaccinare necesită Cod Numeric Personal din România”, ne-a explicat un cetățean străin dintr-o țară non UE.

Vid politic și legislativ

La Ministerul Sănătății nu mai este nimeni care să poată spune cum procedează cetățenii străini aflați în această situație. Am cerut explicații reprezentanților MS, dar răspunsul a fost scurt, cu trimitere către altă instituție: „A fost o propunere care nu a fost transpusă în legislație. Luați legătura cu CNCAV (Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 – n.r.)”. De partea cealaltă, medicul militar Valeriu Gheorghiță, președintele CNCAV, ne-a spus că doar ambasadele pot face solicitări către Ministerul Afacerilor Externe (MAE), deși unele ambasade deja au făcut acest lucru și răspunsul a fost tot negativ, în absența cadrului legislativ. Doar personalul ambasadelor a fost luat în calcul, atunci când s-a stabilit cadrul legislativ care să facă posibilă vaccinarea cetățenilor străini, deci ambasadele nu mai au ce să facă pentru cetățenii lor, în acest moment. Valeriu Gheorghiță, pe bună dreptate, ne-a trimis înapoi, la Ministerul Sănătății, precizând că stabilirea cadrului legislativ „este apanajul Ministerului Sănătății”.

Posibile soluții pentru vaccinarea străinilor

În acest moment, avem un guvern interimar, care și-a pierdut partea cea mai importantă din atribuții – respectiv nu mai poate emite Ordonanțe de Urgență. Mai sunt, totuși, două variante de rezolvare a vidului legislativ din România, care pune în pericol cetățenii străini care vor să se vaccineze în țara noastră. Se poate rezolva de urgență prin legiferarea în Parlament sau poate fi dată o Hotărâre de Guvern – act administrativ pe care și un guvern interimar îl poate emite. Problema rămâne însă lipsa unei soluții și a inițiativei, fie din partea Guvernului interimar, fie din partea Parlamentului, pentru că în continuare nu ia nimeni în calcul cetățenii străini de pe teritoriul României. În această perioadă se vorbește despre pericolul transmiterii virusului SARS-CoV-2, dar nimeni nu s-a gândit că lasă mii de oameni fără nicio șansă de a se vaccina, dacă vor să se protejeze și să-i protejeze pe cei din jur. Inițiativa ar putea veni din partea MAE sau a Ministerului Sănătății, dar niciun oficial din cele două ministere nu a venit până acum măcar cu o propunere de cadru legislativ, deși a existat una, la un moment dat.

Valoarea vaccinurilor nu este foarte mare, cetățenii străini ar putea să-și plătească imunizarea în țara noastră. Unii chiar vor să o facă și au încercat, dar nu li se dă această posibilitate. Alte țări au făcut posibilă vaccinarea cetățenilor străini pe teritoriul lor, tocmai pentru că suntem în plină criză sanitară mondială.

Oamenii care vor să se vaccineze în această perioadă și nu au nicio variantă legală de a face acest lucru pot lua și transmite virusul, dar nimeni nu s-a gândit la ei.