Ciolacu, despre noi cazuri de azile ale groazei: „De la un lucru aproape de amploare s-a ajuns la nişte excepţii”

"Ştiţi că sunt conduse prin DGASPC-urile judeţene, încercăm la fel prin controale şi ţinut ritmul. (...) S-a schimbat tot sistemul de control, s-a schimbat tot sistemul de raportare, sistemul de autorizare. E greu să schimbi trecutul într-o perioadă scurtă. Important este că de la un lucru aproape de amploare am ajuns la nişte excepţii. Cu adevărat, trebuie să scăpăm şi de aceste excepţii", a afirmat Ciolacu, întrebat în legătură cu faptul că la un an de la scandalul azilelor groazei încă apar astfel de cazuri, cum ar fi cele din Argeş şi Mureş.



Întrebat în legătură cu faptul că oamenii care ajung acolo sunt prejudiciaţi şi ce face Guvernul, Ciolacu a răspuns că de când a preluat mandatul de premier "de la sute de exemple" de astfel de cazuri s-a ajuns la excepţii.



"Asta încerc să explic. Aduceţi-vă aminte când am preluat mandatul, eu l-am preluat cred că prin august, iar lucrurile se ştiau din februarie, nu ştiu de ce nu s-au dat, din februarie nu au intervenit autorităţile române să facă ordine şi au trebuit să aştepte să ajung eu prim ministru. Cu adevărat, de la sute de exemple am ajuns la nişte excepţii. Eu vă spun că, până îmi termin mandatul în decembrie, aceste excepţii n-o să mai fie", a adăugat premierul.



Premierul Marcel Ciolacu a făcut, duminică, o vizită de lucru, împreună cu ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, la obiectivul de investiţii rutiere Autostrada A0 Sud, lotul 1 (zona nodului rutier cu Autostrada A2).

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

AGERPRES