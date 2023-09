Somnul prost, cale sigură către diabet

În timp ce, în mod constant, ni se reamintește importanța unei diete sănătoase și a unor niveluri adecvate de activitate fizică, valoarea somnului de calitate este adesea trecută cu vederea, spun oamenii de știință, care consideră că somnul este un aspect al sănătății căruia ar trebui să i se acorde mai multă atenție decât primește acum.

Cercetările anterioare au sugerat că poate exista o legătură între obiceiurile de somn ale unei persoane și probabilitatea de a dezvolta diabet zaharat de tip 2 - împreună cu alți factori de risc ce țin de stilul de viață.

O echipă de cercetători medicali din mai multe instituții din Olanda a vrut să vadă dacă există o astfel de legătură - mai exact între durata somnului și prediabet sau diabetul de tip 2 - și în cazul în care nu sunt implicați alți factori de risc pentru această boală, cum ar fi, spre exemplu, dieta neadecvată, lipsa activității fizice, fumatul și consumul de alcool.

Date colectate între 2010 și 2018

În studiul lor, publicat recent în revista Sleep Health (Sănătatea somnului - n.r.), grupul a analizat datele obținute ca parte a Studiului Maastricht privind durata petrecută de oameni dormind. Este vorba despre un amplu studiu, care s-a desfășurat între 2010 și 2018, cu scopul de a afla mai multe despre bolile cardiovasculare, diabetul de tip 2 și alte afecțiuni cronice. În cadrul acestuia, 10.000 de voluntari au fost supuși unor examinări medicale periodice și altor teste concepute pentru a afla de ce unii oameni fac unele boli și alții nu.

Iar echipa de cercetători olandezi a analizat datele a peste 5.500 de persoane cu vârste cuprinse între 40 și 75 de ani, disponibile în acest studiu, care descriu obiceiurile de somn, în special numărul mediu de ore în care o persoană a dormit - astfel de date fiind furnizate prin chestionare și dispozitive de înregistrare a mișcării atașate la coapsă.

Fiecare dintre voluntari a avut, de asemenea, teste regulate de toleranță la glucoză pentru a determina dacă erau nondiabetici, prediabetici sau dacă aveau diabet zaharat de tip 2 (cei cu diabet zaharat de tip 1 fiind excluși din start).

Astfel, au descoperit că atât duratele scurte, cât și cele lungi ale somnului sunt asociate cu diabetul de tip 2, independent de factorii de risc deja cunoscuți ai stilului de viață.

Mai exact, acei oameni care dormeau în mod regulat mult mai mult (12 ore) decât ceea ce era considerat normal (7-8 ore), precum și cei care dormeau mai puțin (sub 5 ore), s-au dovedit a avea un risc crescut de a dezvolta diabet zaharat de tip 2, indiferent de alți factori de risc ai stilului de viață, au explicat oamenii de știință, care au descris această legătură între tiparele de somn și diabetul de tip 2 ca „o relație în formă de U”.

Și calitatea slabă a somnului duce la același rezultat

Se pare însă că nu doar cantitatea, ci și calitatea slabă a somnului are același efect negativ asupra sănătății.

O altă cercetare recentă pe aceeași temă, realizată în Coreea de Sud și prezentată în luna iunie la reuniunea anuală a Societății americane Endocrine (ENDO 2023), a ajuns la concluzia că mai puțin de șase ore sau mai mult de 10 ore de somn, dar și un somn dezordonat, de slabă calitate, sunt asociate cu un risc mai mare de diabet.

Ei au împărțit cei aproape 9.000 de participanți la studiu, în funcție de durata somnului, în patru grupuri: sub 6 ore, 6-7 ore, 8-9 ore sau peste 9 ore pe zi. Calitatea somnului a fost măsurată doar în rândul celor cu o durată a somnului mai mică de 10 ore pe zi. Cercetătorii din Seul i-au urmărit pe o perioadă de 14 ani, timp în care aproape două din 10 persoane au făcut diabet, și au observat aceeași relație în formă de U între durata somnului și diabetul incident, ca și cercetătorii olandezi.

Chiar dacă majoritatea oamenilor conștientizează importanța unui somn suficient pentru copii și adolescenți, se acordă mai puțină atenție faptului că somnul este, de asemenea, esențial pentru menținerea sănătății și prevenirea bolilor la adulți. Datele mai multor cercetări derulate în ultimii ani au arătat efectele negative asociate cu somnul puțin și dezordonat, cum ar fi: riscul crescut de accident vascular cerebral, afectarea funcției imune, riscul crescut de obezitate și riscul crescut de sinucidere la adolescenți, precum și la adulții în vârstă.

Numărul cazurilor va crește „alarmant”, la nivel global, în următorii 30 de ani

Diabetul este una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății publice din zilele noastre, potrivit experților din acest domeniu, și „va crește agresiv în următoarele trei decenii” în fiecare țară, grupă de vârstă și sex, ceea ce va reprezenta o provocare serioasă pentru sistemele de sănătate din întreaga lume.

În prezent, 529 de milioane de oameni au diabet, la nivel mondial, însă numărul celor care trăiesc cu această boală va creşte de peste două ori până în 2050, potrivit unor estimări alarmante publicate, în această vară, împreună cu o serie de studii, în prestigioasa revistă The Lancet.

Conform proiecţiilor făcute de cercetători, dacă nu se vor face eforturi pentru a aborda această „criză globală”, în mai puțin de trei decenii, vor fi circa 1,3 miliarde de diabetici, majoritatea cazurilor diabet de tip 2, adică forma bolii care este asociată cu factorii de risc ce țin de stilul de viață, deci în mare măsură evitabilă.

Cercetătorii au notat însă că datele colectate din 204 ţări nu au luat în considerare impactul pandemiei de COVID-19, deoarece acele cifre nu erau încă disponibile, astfel că predicțiile făcute ar putea fi subestimate față de ceea ce va fi în realitate.

Studiul cercetătorilor din Olanda poate fi citit aici: Both short and long sleep durations are associated with type 2 diabetes, independent from traditional lifestyle risk factors—The Maastricht Study - ScienceDirect