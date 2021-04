Epidemiolog: India, un incubator pentru virusul SARS-CoV-2

India se confruntă în prezent cu un val pandemic uriaș, fiind înregistrate în fiecare zi noi recorduri de infectări, precum și un număr impresionant de victime. Dubla mutație a virusului, suspectată că a provocat această criză medicală majoră, a fost detectată în „cel puţin 17 ţări”, inclusiv în patru state din Europa, a anunţat Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS). Medicii avertizează că orice tulpină depistată în alte colțuri ale lumii, odată ce a ajuns în Europa, ajunge și în România. Vestea bună este că datele existente până în prezent arată că transmisibilitatea variantei indiene „este foarte posibil să fie mai redusă decât la varianta Kent din Marea Britanie”, spune profesorul Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie.

Varianta indiană „dublu-mutantă” a coronavirusului, suspectată că ar fi scufundat India în această criză sanitară majoră, a fost detectată în „cel puţin 17 ţări”, a anunţat, marţi, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS). În ultimele zile, varianta a fost semnalată, de asemenea, în mai multe ţări europene (Elveţia, Belgia, Grecia și Italia), iar numărul statelor care izolează această tulpină crește de la o zi la alta. Potrivit specialiștilor OMS, valul uriaș de cazuri noi și de decese a fost generat, printre altele, de nerespectarea restricţiilor sanitare și de adunările în masă, însă aceștia consideră că sunt necesare, urgent, „cercetări suplimentare”, mai ales cu privire la con - tagiozitatea, severitatea și riscul reinfectării cu varianta indiană.

Avertismentul medicilor

Medicii avertizează că tulpina „dublu-mutantă” va ajunge și pe teritoriul țării noastre. „E clar că virusul, cât timp este circulație - și se întâmplă de peste un an -, suferă mutații. Ce se întâmplă acum cu tulpina indiană e de luat în calcul. Deocamdată, nu putem să stabilim exact că, într-adevăr, este o variantă mai agresivă, care dă mai multe forme severe, iar legat de transmiterea care se face mai ușor... este de urmărit. Este clar că ceea ce se întâmplă în India, în momentul de față, din punct de vedere epidemiologic, este un semn că ar putea să fie mai contagioasă, dar luați în calcul și condițiile epidemiologice de acolo: reguli de igienă precare, lipsa de distanțare fizică ș.a.m.d.”, a spus, pentru Jurnalul, dr. Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului „Matei Balș” din Capitală. Potrivit medicului, în India este „o situație cu totul aparte”, din cauza densității ridicate a populației comparativ cu Europa sau alte zone ale lumii, care nu sunt la fel aglomerate. Important este cum vom reuși să o ținem în frâu Această tulpină, care provine din statul indian Maharashtra, nu va ocoli România, dar este foarte important să nu devină predominantă, așa cum s-a întâmplat cu tulpina britanică. „Sigur că orice variantă virală, așa cum s-a întâmplat și cu cele de până acum, dacă ajunge în Europa, ajunge și în România. Este important nu dacă ajunge în România, ci dacă se va răspândi și va ajunge să fie predominantă, așa cum s-a întâmplat cu tulpina din Marea Britanie. Pentru că această tulpină din India a început cu Elveția, apoi Grecia și, practic, a ajuns cam peste tot. Contează care va fi ponderea și ce impact va avea și dacă, întradevăr, va putea duce la un număr important de infectări”, ne-a explicat medicul infecționist Adrian Marinescu.

Depistată în 21 de țări

În ciuda imaginilor terifiante cu sute de incinerări, care circulă în ultimele zile, recent, OMS a clasificat tulpina indiană ca fiind „variantă de interes”, și nu ca „variantă preocupantă”, deși cea de-a doua sintagmă ar indica faptul că varianta este mai periculoasă, adică are o contagiozitate mai mare, este mai letală și, totodată, capabilă să scape anticorpilor produși de vaccin. Medicul epidemiolog Emilian Popovici spune că, din datele existente până acum, „sunt vreo 21 de țări în care a fost descoperită, adică a fost izolată”. Cu toate acestea, varianta indiană nu provoacă îngrijorare atât de mare pe plan mondial, deoarece se ia în calcul perioada de timp destul de mare dintre apariția acestei tulpini și valul de infectări din prezent. „Această variantă a fost descoperită în octombrie anul trecut. Prin faptul că de-abia după șapte luni ajunge să genereze fenomenul care se întâmplă acum în India, la New Delhi, arată că transmisibilitatea este foarte posibil să fie mai redusă decât la varianta Kent din Marea Britanie, care s-a răspândit mult mai rapid. La indieni, tragedia care se întâmplă la New Delhi, spre exemplu, se datorează lipsei de măsuri și faptului că au fost adunări populare foarte mari și care s-au făcut cu o frecvență destul de mare”, a explicat, pentru Jurnalul, prof. dr. Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie. Potrivit medicului, în Mumbai, unde s-au respectat regulile, lucrurile sunt sub control, în timp de în New Delhi, unde nu s-au respectat, „lucrurile au luat-o razna”.

Emilian Popovici: „Bolile zboară cu avionul”

„La ora actuală, bolile zboară cu avionul. Faptul că vezi o boală în Australia nu trebuie să te lase indiferent, pentru că, în decurs de niște ore, poate să ajungă în orice altă parte a lumii. Deci nu putem să fim liniștiți din punctul acesta de vedere”, subliniază dr. Popovici, adăugând că, deocamdată, nu putem să spunem că tulpina este prezentă la noi, atât timp cât nu a fost depistată. Din cauza condițiilor de igienă precare și a populației numeroase, de aproape 1,4 miliarde de oameni, India îndeplinește condițiile de incubator pentru generarea de mutații, arată medicul: „Este o tragedie ce se întâmplă în India, dar este o consecință a adunărilor populare care s-au făcut acolo și care au fost extraordinar de mari. Se consideră India ca fiind un incubator pentru virusul ăsta. Dacă îi dăm șanse virusului să genereze variante, nu putem să știm cu ce surprize vine. Pentru că el generează variante care sunt contraperformante - și dacă ar fi numai alea, virusul ar dispărea de la sine -, dar generează și variante care sunt foarte performante. Și variantele acestea cum sunt: cea braziliană, cea sud-africană, varianta Kent – astea ridică probleme și de aceea încercăm să ținem infecțiile la un nivel minim posibil, pentru ca să-i limităm lui posibilitățile de a genera noi variante”.

Încă nu se poate considera această variantă ca «variant of concern», adică variantă care să preocupe în mod deosebit sau să îngrijoreze foarte tare pe plan mondial. Prof. dr. Emilian Popovici, vicepreședintele SRE

362.902 noi infectări a raportat India marți, depășind astfel recordul mondial de cazuri zilnice, în timp ce numărul morților a fost de 3.285 în 24 de ore, potrivit worldometers.info.

Această variantă are două mutații la nivelul proteinei Spike, iar „una dintre cele două mutații este comună cu cele apărute la tulpina din Africa de Sud și din Brazilia”.