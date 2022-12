FBI publică ULTIMELE imagini cu Mădălina Cojocari. Explicațiile HALUCINANTE ale mamei despre dispariția fetei

Ultima înregistrare video cu Mădălina este din 21 noiembrie, când aceasta se afla într-un autobuz din care se pregătea să coboare.

„Este cea mai recentă confirmare independentă pe care o au anchetatorii cu momentul în care Mădălina ar fi fost văzută ultima dată. Ea a coborât din autobuz pe 21.11.22, la ora 16:59. Căutăm martori din afara familiei pentru a restrânge cronologia exactă a momentului în care a dispărut”, a anunţat filiala FBI din orașul Charlotte, Carolina de Nord, într-o postate pe Twitter.

Ea ar mai fi fost zărită acasă, două zile mai târziu, pe 23 noiembrie. Mama sa a povestit că, în seara respectiva, Mădălina a mers la culcare iar a doua zi nu a mai găsit-o. Cu toate acestea, familia i-a anunțat dispariția abia 22 de zile mai târziu.

Diana Cojocari are 37 de ani și spune că nu a raportat mai devreme dispariția fetei sale deoarece îi era frică de un eventual „conflict” cu soțul ei. Atât mama copilei cât și tatăl vitreg, Christopher Palmiter, în vârstă de 60 de ani, au fost arestați de FBI, scrie charlotteobserver.com.

Autoritățile americane spun că cei doi au mers la școala gimnazială Bailey, unde învață copila, și au anunțat un funcționar al unității că aceasta nu s-a mai întors acasă.

"Îndemnăm locuitorii ca, în cazul în care au o informaţie cu privire la locul unde s-ar putea afla Mădălina, să ne anunţe sau să relateze povestea ei pe social media", a declarat Jennifer Thompson, comandantul poliţiei din localitatea Cornelius, Carolina de Nord.

Sidney Capps este o vecină care lucrează ca asistent social. Ea spune că dispariţia Mădălinei este surprinzătoare.

"Este ciudat, deoarece pare că a dispărut în noiembrie și abia acum a fost anunţat acest lucru. Primele 24 de ore sunt cele mai importante pentru găsirea dovezilor şi, cu cât trece mai mult timp, cu atât mai greu este să găsești dovezi și alte lucruri asemănătoare. Sunt sigură că au un motiv pentru a săpa în curtea din spate, dar sper doar că își dau seama ce s-a întâmplat cu ea și sper că este bine", povestește aceasta.

Mădălina are 11 ani și s-a născut în Republica Moldova. Cântărește circa 40 kg iar ultima oară când a fost văzută purta blugi, pantofi sport roz, mov şi alb, un tricou şi o geacă albe.

