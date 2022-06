Gutierele transparente, o alternativă la aparatele dentare „cu sârme”

„Foarte mulți pacienți refuză tratamentul ortodontic din cauze estetice”, spune medicul ortodont Awwad Khalil, care arată că, datorită tehnologiei moderne, și cei care se feresc de sârme pot obține un zâmbet mai frumos cu ajutorul unui sistem de gutiere transparente și foarte discrete. Dr. Awwad ne-a explicat, de asemenea, când și cui îi este recomandat acest tip de dispozitiv ortodontic, dar și care sunt avantajele și dezavantajele. Potrivit medicului, chiar dacă pentru un pacient rezultatele pot fi mulțumitoare cu câteva etape înainte de încheierea tratamentului ortodontic, aparatul trebuie purtat până la final, pentru a obține un rezultat stabil.

Când este recomandat să recurgem la acest aparat ortodontic de tip gutieră?

Dr. Awwad Khalil: - De obicei, gutierele sau tratamentele de tip gutiere se folosesc la pacienți care au deja dentiția permanentă. Adică nu se folosesc la copilași, care au încă dinți de lapte și chiar și mai des sunt folosite în rândul tinerilor. De obicei, se recomandă pentru cazurile care nu sunt extrem de complicate, adică atunci când avem nevoie de îmbunătățire estetică și când nu avem ceva care necesită foarte, foarte multe modificări la nivel de mușcătură sau chestii mai complicate. Este un tip de tratament destul de comod de purtat și destul de estetic, în sensul că foarte mulți pacienți refuză tratamentul ortodontic din cauze estetice, că nu le plac sârmulițele sau brackeții care se lipesc pe dinți.

Unii se jenează cu aspectul lor și, atunci, acele tratamente tip gutiere: 1. nu au părți metalice sau părți vizibile, că-s practic transparente și atunci sunt mai ușor de ascuns și 2. se pot scoate. Și dacă pacientul respectiv are un eveniment sau are o anumită ocazie în care nu vrea să arate că are ceva pe dinți, se pot scoate fără nicio problemă. Poate să se prezinte la acel eveniment sau la acea petrecere să zicem, după care le poate pune la locul lor.

De ce spuneți că nu se folosesc la persoanele care au probleme complicate? Rezultatul este același ca și la aparatul dentar normal, cel cu sârme?

Dr. Awwad Khalil: - În general, da. De ce nu se folosesc la cazuri complicate? Din cauză că aceste gutiere, de obicei, folosesc mișcări succesive. Ca să mișcăm un dinte de la punctul A la punctul B, nu mergem direct de la punctul A la punctul B, ci mergem treptat, cu anumite mișcări. Pentru fiecare treaptă există un set de gutiere. Când avem caz foarte complicat, atunci necesită extrem de multe trepte - deci extrem de multe gutiere - și nu este justificabil nici ca și timp, nici ca și cost, pentru că aceste gutiere, totuși, nu sunt extrem de ieftine, în general. Și, apoi, există întotdeauna riscul ca pacientul - de exemplu, în mijlocul tratamentului, să zicem, dintr-un motiv sau altul nu a purtat un set de gutiere. Dinții se pot modifica puțin dacă nu purtăm gutiera cum ar trebui și, uneori, e necesar să refacem un anumit set de gutiere. Dacă noi am făcut un tratament complex, în care trebuie să poarte 50 de gutiere - ceea ce e extrem de mult -, dacă pierdem ritmul - să zic, în mijlocul tratamentului, nu poartă o anumită gutieră -, trebuie să refacem următoarele 30 de gutiere, ceea ce e extrem de costisitor. În schimb, dacă avem un tratament simplu, care necesită numai 10 gutiere, e mai ușor, e mai rapid. Și chiar dacă pacientul nu a purtat ultimele 2-3 gutiere, este ușor și destul de ok ca și cost să le refacem.

Toate gutierele, pentru toate etapele tratamentului, se fac încă de la început?

Dr. Awwad Khalil: - Da, se fac de la început. Prima dată se face o scanare digitală 3D pentru dinții pacientului, se fac și anumite radiografii și niște măsurători pe ele. Pe baza acelei scanări se face o simulare pentru cum vor arăta dinții la finalul tratamentului.

În același timp cu simularea respectivă, o să avem și numărul exact al gutierelor, adică putem să știm că, pentru acest caz, o să avem nevoie de 10 gutiere. Îi arătăm pacientului cum vor fi dinții la final și atunci e foarte ușoară comunicarea respectivă, pentru că pacientul știe la ce să se aștepte, și încurajatoare, în același timp, pentru că e altfel când vede zâmbetul lui, cum vor arăta dinții. E mult mai încurajat decât atunci când îi povestim noi de un tratament.

Există gutiere-standard, care eventual sunt modelate, sau sunt făcute special pentru un anumit pacient?

Dr. Awwad Khalil: - Sunt făcute special pentru un anumit pacient. Practic, pentru fiecare treaptă din mișcările dinților se face un set de gutiere care are forma dinților pacientului respectiv, deci este individualizat. Nu sunt ceva standard. La fel, este individualizat și numărul de gutiere pe care trebuie să le poarte.

Trebuie purtate tot timpul de pacient, la fel ca aparatul clasic?

Dr. Awwad Khalil: - De obicei, se recomandă purtarea lor în jur de 20-22 de ore pe zi, depinde de tipul de gutiere. Asta înseamnă cam tot timpul, în afară de timpul meselor sau dacă este ceva, o ocazie specială.

Până la ce vârstă poate fi făcut acest tratament ortodontic? Există o limită din acest punct de vedere?

Dr. Awwad Khalil: - În ziua de astăzi nu mai există limită de vârstă pentru orice tratament ortodontic. În general, chiar dacă vorbim de tratamente ortodontice tradiționale, adică fixe, limita de vârstă nu mai există. Diferența de la o vârstă la altă, în general în tratamentele ortodontice este în timpul tratamentului. Adică, altfel e mișcarea dinților sau viteza cu care se mișcă dinții la un copilaș de 15 ani sau la un adult de 40 de ani.

Dacă nu sunt purtate chiar până la finalul tratamentului, rămâne o mobilitate a dinților?

Dr. Awwad Khalil: - În general, este recomandat ca tratamentele ortodontice să fie finalizate, pentru că există anumite mișcări care trebuie neapărat făcute ca să obținem un rezultat stabil. Dacă întrerupem tratamentul înainte să fie finalizat, anumite probleme pot apărea și anume: dinții pot fi încă mobili și, în al doilea rând, există anumite situații în care, prima dată, se mișcă doar coronița dintelui și rădăcina lui rămâne puțin înclinată în poziția veche. Dinții au ligamente care, practic, acționează ca niște elastice. Acele ligamente, prima dată când se mută dinții, se întind și în momentul în care nu aplicăm o forță asupra dinților, trag dintele puțin înapoi. Și, atunci, pacientul - chiar dacă vede că dinții lui deja arată bine și e mulțumit de rezultat, în momentul în care renunță să mai poarte acele gutiere și nu-i finalizat tratamentul, riscul este extrem de mare, sau poate chiar sigur, că dinții să revină ori la poziția inițială, ori la o altă poziție care sigur nu va fi plăcută.

„Practic, în orice tratament ortodontic - chiar dacă e cu gutiere sau tratamentul tradițional - există o etapă de fixare, practic, în care aparatul este aproape pasiv, doar menține rezultatul final până când se fixează dinții înapoi, deci practic mobilitatea asta dinților este tranzitorie. În timpul tratamentului activ, dinții sunt mobili, dar la finalul tratamentului, când deja începem cu perioada de fixare, își pierd acea mobilitate și revin la stabilitatea lor inițială”.

Avantajele acestor gutiere le-am văzut – sunt aproape invizibile, pot fi date zilnic jos. Care sunt dezavantajele?

Dr. Awwad Khalil: - Dezavantajul mare la un astfel de tratament e că depindem de pacient. De exemplu, un aparat tradițional este fixat pe dinți, nu se poate da jos, nu se poate umbla la el, aparatul acționează. Când vine pacientul la control, noi facem acele ajustări necesare și acționează cum plănuim. La aparate de tip gutiere, dacă pacientul le poartă, vor acționa și vom obține rezultatele dorite, dar dacă pacientul nu le poartă, rezultate vor fi altele și, din păcate, nu toți pacienții respectă chestia asta.

La un moment dat, vezi că nu merge conform planului și când întrebăm pacientul ce s-a întâmplat aflăm că, de fapt, nu fost respectat timpul de purtare. Vorbesc de un procent mic de pacienți care nu respectă recomandările și, în general, sunt pacienți care-s comozi, să zicem. Nu există un motiv anume, că ar fi incomode sau dureroase, pur și simplu uită sau mai amână să le pună înapoi după ce se spală pe dinți.

La aparatele dentare clasice, dinții mai dor. Nu este la fel și în cazul gutierelor?

Dr. Awwad Khalil: - La început, da. La început știți cu ce seamănă? E ca și după prima zi de sală. Când mergem în prima zi de sală nu simțim mare lucru, dar a doua zi toți mușchii noștri devin sensibili și dureroși. La fel și cu dinții. În momentul când se pune gutiera, chiar în prima zi nu simte mare lucru pacientul. A doua zi când se trezește dimineața, dinții vor fi sensibili (când îi atinge, când apasă pe ei) și sensibilitatea respectivă ține, exact ca și la febra musculară, câteva zile. În maximum o săptămână toate lucrurile revin la normal și acel disconfort dispare.

La cât timp se schimbă gutiera, în timpul tratamentului?

Dr. Awwad Khalil: - Sunt anumite branduri care recomandă o lună pentru un set de gutiere. Sunt branduri care recomandă două săptămâni și acum e ClearCorrect, care, din ce am văzut la prezentare, la o săptămână trebuie schimbată.

Cât costă un astfel de dispozitiv?

Dr. Awwad Khalil: - Costurile, în general, depind foarte mult și de medicul care face aceste tratamente și de brandul de gutiere pe care îl folosește. În general, nu sunt extrem de costisitoare, dar un astfel de tratament, în medie, ajunge pentru un pacient undeva între 1.500 și 2.000 de euro.

„Fiecare set de gutiere este personalizat, făcut special pentru un anumit pacient, deci nu se potrivește de la o persoană la alta”

În general, se folosesc între trei și 20 gutiere, în funcție de cât de ușor sau complex e cazul.