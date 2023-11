6 ani închisoare pentru mama care își bătea crunt copilul  

Motivul - femeia o lua razna ori de câte ori o părăsea un bărbat din viața ei. Iar anchetatorii spun că au fost mulți indivizi cu care femeia avea relații sexuale chiar în fața fetei, ca să o învețe! Povestea de groază a fost oprită abia după ce copila a ajuns la Spitalul Marie Curie, iar medicii au constatat ce leziuni are. A început o anchetă, mama a fost condamnată la închisoare, iar fata a ajuns la un asistent maternal. Decizia instanței nu îi interzice mamei să mai ia legătura cu copilul.





Fetița locuia cu mama ei, o femeie cu probleme de sănătate și fără venituri. Primăria le-a făcut o casă și femeia avea bani din cerșit și era ajutată de vecini cu haine și mâncare. Dar rareori copilul ei era îngrijit, spălat și schimbat cu hainele primite de pomană. Între pereții ridicați de autorități aveau loc, de fapt, lucruri care cu greu pot fi redate.

Fata de 4 ani era victima mamei ori de câte ori femeia suferea o dezamăgire în amor. Și cum tot trecea de la un partener la altul, copilul a fost deseori bătut crunt. Nu s-a aflat nimic până în momentul în care fata a ajuns la spital. Medicii de la Marie Curie au verificat istoricul copilului care an de an ajunsese la ei cu anemie și alte probleme de sănătate, au văzut că nu mai fusese bătută și după ce au pus diagnosticul au anunțat poliția.

Iată ce au constatat doctorii: „Caz social. Sindrom copil bătut. Plăgi multiple vechi” și diagnosticul la externare: Sindrom de copil bătut. TCC (traumatism cranio-cerebral n.n.) acut închis. Plăgi multiple brațul drept, fesiere, antebraț drept Hematom epicranian frontal. Durere locală”. Practic, au transmis faptul că fata trăia un coșmar. Odată cu poliția a fost anunțată și Protecția Copilului Ilfov, iar specialiștilor fata le-a confirmat că este agresată și le-a mai spus că nu vrea să se mai întoarcă la părintele ei pentru că nu vrea să mai fie bătută. A fost plasată, în regim de urgență, la un asistent maternal.

Doar o decădere temporară din drepturi

Nici în faza de urmărire penală, nici în cea de judecată, mama nu a recunoscut vreodată că și-a abuzat copilul. Nici faptul că avea relații sexuale cu bărbați, în fața fetei, lucru descris chiar de victimă.

Procurorii au cerut ca femeia să fie expertizată psihiatric și acest lucru s-a și întâmplat, dar le-a și confirmat o temere: mama era conștientă de ceea ce făcea. Serviciul de Medicină Legală Ilfov a stabilit că femeia are retard mental ușor cu deficiențe de comportament și că „A avut păstrată capacitatea psihică de a aprecia critic și predictiv asupra conținutului și consecințelor social-juridice care puteau decurge din faptele sale, având discernământ păstrat față de faptele pentru care este cercetată”. Ca atare, judecătorii au condamnat-o la o pedeapsă totală de 6 ani și 2 luni de închisoare.

Instanța nu a trecut în hotărâre și ca femeia să nu mai aibă contact cu victima, iar la dosar este doar o decădere temporară din drepturi, la care magistratul se și raportează în motivare. Decizia pronunțată la 1 noiembrie la Judecătoria Cornetu poate fi atacată.

Violența în familie, privită ca un lucru normal de 60% din populație

Până nu au anunțat medicii, nu a anunțat nimeni. Este un lucru desprins clar din cercetarea penală pentru că anchetatorii au mai mulți martori cu care au colaborat și au povestit despre violențele la care era supusă fata.

Specialiștii spun că, din păcate, în peste 90 la sută din cazuri, societatea încă acoperă violența în familie, sub toate formele ei. Încă se întâmplă ca vecinii și apropiații să nu ceară ajutor pentru o soție agresată sau pentru victime copii.

Psihoterapeutul Constantin Cornea a avut un proiect prin care voia să introducă în unitățile de învățământ românești un Cod al bunelor maniere care să conțină inclusiv educație sexuală. L-a adus în atenția șefilor învățământului în urmă cu trei ani, dar a rămas pe un birou.

„Societatea românească este neimplicată și nu are obișnuința socială de a interveni. De aceea, m-am gândit că este nevoie să intervenim prin educație, prin specialiști care să vorbească cu copii, nu educatorul, nu învățătorul, nu dirigintele. Și cu părinții. Iar ca să ne asigurăm că ar fi venit, aceste cursuri ar fi trebuit să fie gratuite. Dacă aș avea sprijin, aș relua proiectul. Ca să învețe să intervină, societatea civilă mai are nevoie de ceva - de ONG-uri puternice și corecte. Peste 60 la sută din populație încă are un comportament în care violența în familie este percepută ca normalitate. Peste 80 la sută din oameni doar cresc copii, nu îi cultivă” a spus, pentru Jurnalul, Constantin Cornea.

Mama ar trebui să plătească 50.000 de lei ca daune materiale propriului copil. Femeia a fost obligată să urmeze tratament psihiatric.

„Martora a arătat că, de fiecare dată, a observat pe corpul minorei echimoze, vânătăi, urme de violență, iar când o întreba pe mamă ce a pățit fiica sa, aceasta îi răspundea că nu trebuie să o intereseze, întrucât nu este treaba ei” – anchetatori