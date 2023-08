Mircea Badea critică poliția, în contextul accidentului produs de Vlad Pascu: "De foarte multe ori este o instituție potrivnică cetățenilor"

Mircea Badea, fazele anului cu Poliția după o înșelătorie în care se folosea numele lui Carmen Brumă și după amenințările cu moartea pentru fiul său

Realizatorul tv spune că, din experiența personală, poliția este de multe ori inutilă.

Carmen Brună, ignorată de poliție

Partenera sa de viață, Carmen Brună, a depus o plângere penală în 2019 împotriva unei firme care îi folosea imaginea pentru a vinde produse de slăbit. După 4 ani a fost informată că „faptele nu sunt prevăzute de legea penală”.

„De foarte multe ori, Poliția este o instituție potrivnică cetățenilor. V-am dat nenumărate exemple personale de-a lungul vieții. Dar cel mai ușor exemplu este despre Carmen Brumă. În numele ei, unii vindeau pe Internet pastile pentru slăbit. Erau niște reclame cu ea în care recomanda pastile pentru slăbit. I-a sunat pe respectivii să le spună ce și cum. I-a durut în cot. Apoi, Carmen Brumă s-a dus la Poliție să spună că unii vând ceva în numele ei. După doi ani în care Poliția n-a făcut nimic, a chemat-o să mai dea o declarație. I-au spus că dacă nu vine să dea încă o declarație, o cheamă cu mandat de aducere. Așa că s-a dus iar la Poliție, unde Carmen Brumă a fost întrebată dacă... ea are elemente noi, polițiștii neavând elemente noi. Au întrebat-o dacă își menține declarațiile și a spus că da.

După ce au amenințat-o cu mandat de aducere, au mai trecut doi ani. Apoi, a primit răspuns pe e-mail: faptele sesizate nu constituie faptă penală etc. Patru ani a durat pentru a decide acest lucru. Așadar... Poliția nu este inutilă... Uneori te pune pe drumuri...”, a povestit Mircea Badea.

Mai mult, firma continuă să folosească fără drept imaginea altor persoane publice pentru promovarea produselor.

Amenințări cu moartea

Totodată, el mai spune că în timpul protestelor din 10 august a primit amenințări cu moartea la adresa sa și a băiatului său, de doar 2 ani.

„Primeam mesaje, de pe conturi reale, pe Facebook, cu amenințări de la oameni care îmi știau și adresa de acasă. M-am dus la miliție să prezint amenințările. Am avut ditamai avocatul specializat pe Penal care a fost ditamai procurorul înainte. Am dat Poliției totul mură în gură. După un an, m-a sunat miliția să mă duc iar. M-am dus. M-au întrebat dacă îmi mențin declarația. Le-am zis că da. Și de atunci nu am mai auzit nimic despre acest caz. Erau amenințări cu moartea pentru copilul meu totuși, dar Poliția nu a făcut nimic”, a explicat Mircea Badea.

Nu există bază de date pentru verificarea RCA

Realizatorul tv a mai comentat și decizia poliției de a nu-l sancționa pe Vlad Pascu deoarece nu avea RCA, fiind oprit în aceeași noapte. Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Europol, îi apără și spune că nu există o bază de date oficială a Poliției care să verifice acest lucru.

„Andreica ne spune că polițiștii nu pot verifica RCA. Nu pot face drugtest. Nu prea pot face nimic. În afară de să facă mișto de tine și să te pună pe drumuri degeaba când tu te duci să reclami o faptă penală... Dumneavoastră ați înțeles ce pot face polițiștii? Să te oprească dacă ai depășit pe linia continuă... Ei nu pot să verifice asigurarea... Dar bine că pot ieși la pensie devreme. Andreica ne spune practic că polițiștii nu pot să facă nimic”, a spus Mircea Badea la Antena 3 CNN.