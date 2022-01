Octavian Jurma: E posibil să revenim în zona de 10.000 cazuri pe zi înainte de 20 ianuarie!

Hepta

Medicul Octavian Jurma atrage atenția asupra evoluției variantei Omicron în România.

„Omicron ante portas!

Valul 5-Omicron a debutat saptamana trecuta in forta, egaland sau depasind recorduri pandemice.

In primul rand avem egalat recordul din valul 4-Delta pentru cea mai mare crestere saptamanala a numarului de cazuri (88% in saptamana S38 1319 septembrie). Diferenta este ca acest record este inregistrat la debutul valului 5, in vreme ce la debutul valului 4 am avut o crestere de 40%.

O alta evolutie ingrijoratoare este ca raportul luni/duminica este de peste 100% si in aceasta saptamana. De obicei valorile de luni (care reflecta testarile de duminica) sunt sub nivelul zilei de duminica anterioare (care reflecta testarile de sambata).

Saptamana trecuta acest raport s-a inversat cu un nou record pandemic de 162% iar in aceasta saptamana recordul a fost din nou depasit cu 183%. Astfel valoarea de azi (luni, 3 ianuarie 2022) in loc sa fie mai mica decat cea de duminica (2 ianuarie), este cu 80% mai mare!

Daca se pastreaza si raportul de 1:2 intre valorile de luni si marti, inseamna ca maine (marti, 04 ianuarie 2022) am putea depasi deja 3,000 de cazuri pe zi, cu aproape 2 saptamani mai repede decat cea mai optimista prognoza de din decembrie.

Sa speram ca este un artefact de raportare, dar daca maine depasim 3,000 de cazuri insemna ca si trendul de saptamana trecuta trebuie sa ne ingrijoreze suplimentar. Saptamana trecuta maximul saptamanal nu a fost atins marti cum se intampla de obicei ci vineri (31 decembrie 2021) la o valoare cu 50% mai mare.

Putem presupune ca in zilele de Revelion doar testarea a scazut nu si raspandirea virusului dar chiar si daca luam consideram o crestere conservatoare de 50% peste valoare de maine (marti), rezulta ca saptamana se poate inchide la peste 4,500 cazuri pe zi (daca putem testa atat de repede).

De saptamana viitoare vom vedea si impactul scolilor si e posibil sa revenim in zona de 10,000 cazuri pe zi inainte de 20 ianuarie!

Curba internarilor in spitale va fi vizibila insa doar cu 1-2 saptamani mai tarziu, asadar e nevoie sa fim rezervati cu aparenta ca si la noi valul Omicron produce mai putin spitalizari pana la finalul lunii ianuarie cand ma astept ca spitalele sa fie lovite de valul de imbolnaviri.

Aproape toate judetele din Romania au semne de crestere ale indicatorilor pe termen scurt si mediu acre se vor reflecat in incidenta oficiala tot in aceasta saptamana. Incidenta oficiala e calculata la 14 zile si se raporteaza cu 3 zile intarziere. In 3 zile Omicron poate dubla numarul de cazuri si ar trebuie sa trecem la raportarea imediata la 7 zile ca sa tinem pasul cu pandemia (evident nu se va intampla asta).

Din pacate, continua sa vina confirmari ca numarul de internari pediatrice este in medie de 4x mai mare decat in timpul valului Delta. Chiar daca aceasta poate fi o reflectare a faptului ca Omicron este de 4x mai infectioasa decat Delta, rezulta tot ca vom avea de 4x mai multi copii in spitale decat in valul 4-Delta.

Nici spitalele, nici politicienii si nici parintii din Romania nu sunt pregatiti pentru un astfel de soc dupa ce am fost intoxicati cu miniciuni negationiste mai bine de 1 an de zile.

Veste buna, foarte buna, este ca inca iti poti proteja copiii de boala prin vaccinare.

=========

Nota personala:

-------------------

Chiar inteleg retinerea parintilor care se tem sa isi vaccineze copiii si nu va vorbesc ca medic ci ca parinte.

Am si eu copii si e unul din motivele pentru care am inceput sa investighez pandemia si metodele de combatere a acesteia la fel cum faceti si voi.

Insa atunci cand am pus in balanta argumentele pro si contra, balanta s-a inclinat decisiv in favoarea vaccinari. Azi am facut si boosterul baiatului meu cel mare, fara nici o ezitare. Am o imensa usurare ca de saptamana viitoare, daca scoala va mai fi deschisa, va merge protejat la maxim in clasa (vaccin + masca FFP2/N95).

Inteleg si tentatia de a amana decizia pentru inca o saptamana sau inca o luna in speranta ca nu va mai fi nevoie de o decizie. Sunt si eu un un adept al principiului lui Murphy: "daca poti amana ceva pe maine, amana ca poate nu mai trebuie facut".

Pandemia insa nu si-a amanat agenta. Pericolul este acum si Omicron va lovi in plin scolile noastre in urmatoarele 2 saptamani, inainte ca cei din guvern sa apuce sa isi dea seama ce se intampla. Ei astepta valul Omicron abia la mijlocul lunii, cum credeam si eu ca va veni.

Valul 5 a sosit cu 2 saptamani mai repede. De ce sa amanam vaccinarea in speranta iluzorie ca infectarea va fi mai blanda decat vaccinul cu copiii nostri? Stim sigur de la cei pe care valul Omicron i-a lovit deja ca nu va fi mai blanda cu copii nostri, va fi mai aspra.

Nu ii lasam in clase pentru ca e frig si pot racii, dar ii lasam in clase daca e cald si pot face COVID-19.

Are asta sens? Are sens sa iti fie frica de un virus care produce o banala raceala si sa ignori un virus care a tinut 500 de copii pe zi spitale si 40 pe zi in ATI pana am inchis scolile?

Poate ca acesta va fi ultimul val poate ca nu va fi, dar si daca este ultimul val tot merita sa treci prin el potejat de vaccin si nu descoperit in fata unui virus despre care stim doar schilodeste intern pana la 30% din cei pe care nu ii omoara.

Stiu ca vorbesc in desert, dar nu vreau sa ma uit in urma si sa imi reprosez ca nu v-am avertizat din timp si suficient. Inca nu e prea tarziu pentru vaccin.

Asadar intelege ca nu vei avea NICIODATA asigurari 100% ca vaccinul nu iti va face rau tie sau copilului tau. Pe de alta parte stim 100% sigur ca pandemia ne face deja rau si va continua sa ne faca rau pana nu o vom opri acceptand si infruntand riscul, tot asa cum au facut parintii si bunicii nostri.

Da, stim ca vaccinul nu poate invinge pandemia singur, a aparut deja o intitativa vaccinare-plus, dar nu o vom putea invinge fara vaccin. Pur si simplu pretul masurilor non-farmaceutice a devenit prea mare.

Daca tot este inevitabil sa ne vaccinam, mai bine sa vedem vaccinarea ca pe o investitie in viitor: cu cat face vaccinul mai devreme, cu atat beneficiem mai devreme si mai mult timp de investitia noastra. scrie Jurma pe pagina sa de Facebook.