Ilie Bolojan, despre viitorul guvern: cât mai repede și cu o majoritate stabilă

Declarațiile au fost făcute luni seara în cadrul unui interviu acordat Euronews România.

„Deci e nevoie, pe de-o parte, de un dialog cu Comisia Europeană pentru a clarifica aceste aspecte. E nevoie să avem un guvern cât mai repede posibil, după alegerile prezidențiale, pentru că termenele de raportare sunt luna-iunie. Și deci luna-iunie va fi o lună importantă, pe de-o parte, pentru a lua măsuri, pentru a accesa finanțările europene, pentru a consolida bugetele țării noastre, ca să semnalizăm că lucrăm pentru a reduce deficitele. Asta ne ajută ca să nu scădem ratingul de țară și, de asemenea, pentru a face reduceri pe fond. Pentru că, de fapt, un stat ineficient este un stat care consumă resursele pe care le-am avut pentru dezvoltare. Deci, indiferent cine va fi la guvernare, va fi o mare provocare să ia aceste măsuri”, a declarat Ilie Bolojan.

Președintele interimar a mai susținut că este nevoie de o guvernare stabilă, bazată pe o majoritate în Parlament.

„Și pentru asta este nevoie de o majoritate stabilă, nu de guvern minoritar. Pentru că, altfel, în situația în care emiți, de exemplu, o ordonanță care reglementează un anumit domeniu, dacă nu ai garanția că are susținere în Parlament, ea poate fi modificată în totalitate și sensul ei poate fi deturnat prin modificările din Parlament și, atunci, efectele nu mai sunt cele care au fost gândite de guvern. Deci e nevoie de o majoritate stabilă, e nevoie, de asemenea, de o relație bună între președintele României și această majoritate”, a spus Ilie Bolojan.

Șeful statului a comparat țara cu o mașină cu două volane.

„Noi avem o structură de organizare care, foarte simplificat și plastic, este ca o mașină care are două volane. Unul este la guvern, celălalt este la președinte. În condițiile în care cei doi șoferi nu conduc cât de cât într-o variantă în care se conjugă, nu sunt sincronizați, atunci mașina riscă să o ia în gard. Deci, din punctul ăsta de vedere, este important și acest lucru pentru că și el contribuie la stabilitatea politică și la percepția de țară care are o administrație funcțională, care ia măsurile necesare. Aceste lucruri trebuie făcute și va fi un spațiu de un an și jumătate, două ani de zile, până în 2027, când nu mai sunt alegeri și, teoretic, apetența de marketing politic sau de soluții care sunt amânate sau dau bine electoral va fi destul de scăzută și, într-adevăr, ar fi păcat să ratăm această perioadă pentru că am putea să facem niște corecții importante ca să redăm încrederea în țara noastră, să redăm încrederea românilor în autorități și în posibilitatea de a fi un loc bun pentru a-ți face o familie, pentru a investi aici. E o chestiune foarte importantă, partea de redare a încrederii din toate punctele de vedere”, a precizat Ilie Bolojan.

(sursa: Mediafax)