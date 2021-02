(P) Ce este un test RT PCR pentru diagnosticarea COVID-19?

Pentru ca in ultima perioada tot mai multe persoane se prezinta pentru testarea de COVID, in clinicile GRAL Medical, oferim mai multe informatii despre momentele in care este necesar un astfel de test, astfel incat toti pacientii sa inteleaga cand este cazul sa se prezinte la unul dintre centrele noastre de recoltare pentru prelevarea probelor.

Ce este un test RT PCR pentru diagnosticarea COVID-19?

Testul de referinta cu ajutorul caruia este pus diagnosticul specific de COVID-19, cunoscut si sub numele de ARN viral SARS-CoV-2, foloseste metoda Real Time PCR cu ajutorul careia identifica si evidentiaza virusul. Aceasta tehnica implica amplificarea materialului genetic viral astfel incat acesta sa poata fi detectat mai usor si mai sigur.

Un astfel de test pentru Covid -19 este facut cu ajutorul probelor recoltate, reprezentate de exudatul nazal si faringian. Atunci cand rezultatul este pozitiv, acesta indica prezenta ARN-ului specific in proba analizata si este sugestiv pentru a pune un diagnostic.

Un test Real Time PCR poate fi facut in clinicile GRAL Medical prezente in 8 judete ale tarii, conform informatiilor prezentate pe site. Prelevarea se face fara programare, in timpul programului alocat pentru acest tip de teste in fiecare punct de recoltare. Detaliile despre centre si orarul fiecaruia se gasesc pe site, in link-ul de mai sus.

Persoanele care prezinta simptome specifice ar trebui sa faca un test Covid

Persoanele care au inceput sa aiba simptomele specifice ar trebui sa faca un test RT-PCR pentru a detecta prezenta ARN-ului SARS-CoV-2 astfel incat, in cazul in care testul este pozitiv, sa se izoleze si sa poata incepe tratamentul cat mai curand. Un astfel de test Covid-19, poate face de cele mai multe ori diferenta dintre o recuperare usoara si complicatiile specifice infectarii cu acest virus, care pot fi extrem de complexe si pot lasa urmari considerabile in organism.

Autoritatile vamale pot solicita un rezultat negativ pentru a permite tranzitul

Clinicile GRAL Medical te ajuta sa pleci linistit in vacanta, cu ajutorul testelor ce pot fi efectuate rapid, cu rezultate in 24 pana la maxim 30 de ore, astfel incat sa poti prezenta autoritatilor vamale certificatul necesar pentru a putea sa calatoresti. Dupa aproape un an de pandemie, in care contactul cu alte persoane s-a diminuat considerabil si cele mai multe concedii au fost anulate, tot mai multe persoane asteapta cu nerabdare vacanta din 2021. Cele mai multe state primesc turisti doar daca au un rezultat negativ la testarea PCR Covid, realizata in ultimele 48 sau 72 de ore. Asta inseamna ca fara un test care sa dovedeasca faptul ca poti calatori in siguranta, va trebui sa iti organizezi concediul in Romania.

Daca iti faci griji pentru cei dragi un test iti va aduce confortul psihic de care ai nevoie

Atunci cand ai rude in varsta, persoane cu comorbiditati si cu imunitatea scazuta in familie, la locul de munca sau in alte medii in care iti desfasori activitatea si vrei sa te asiguri ca acestea raman in siguranta, poti face un test RT-PCR care sa iti ofere echilibru si sa iti readuca acel confort psihic de care ai nevoie in special intr-o perioada atat de agitata cum este cea de acum.

Daca ai intrat in contact cu o persoana infectata este momentul sa te testezi

In cazul in care o persoana din grupul tau este infectata cu virusul SARS-CoV-2, este momentul sa te prezinti intr-unul dintre Centrele GRAL Medical pentru a face un test RT-PCR SARS-CoV-2 astfel incat sa aflii daca te-ai contaminat sau nu, pentru a putea sa te izolezi si sa incepi tratamentul cat mai devreme.

Informatii si programari pentru testare Covid-19 la 031 1000 200 sau email la programari@gralmedical.ro.