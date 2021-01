Pacienții, victime în haosul vaccinării. Sunt tratați ba cu amenințări, ba cu ridicări din umeri

Deși cea de-a doua etapă a campaniei de vaccinare anti-COVID 19 începe mâine, mulți dintre vârstnicii și pacienții cu boli cronice, cărora le-a venit rândul la imunizare, sunt bulversați chiar de către cei care ar trebui să îi ajute: medicii de familie. În timp ce unii spun că îi scot de pe listă dacă nu se vaccinează, alții refuză să-i ajute cu programarea, pe motiv că ei „nu ştiu”, „n-au auzit” și nici n-au primit indicații „de sus”.

Un cunoscut medic de familie din județul Călărași a anunțat, marți, într-o postare pe Facebook, că va scoate din lista sa persoanele care refuză vaccinarea, invocând articolul 231, din Legea Sănătății 95/2006, care arată că asigurații au obligația să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului.

„Anunț public de acum că toate persoanele înscrise la mine care refuză vaccinarea anti-COVID 19 vor fi scoase de pe lista mea de medic de familie. Este de neacceptat să continui colaborarea cu pacienții care nu cred în recomandările pe care le fac. Persoanele care refuză vaccinarea - dreptul lor - fac dovada că nu au încredere în mine, în ceea ce spun, în ceea ce le recomand să facă. În cei 33 de ani de practică am vaccinat mii de persoane, am făcut zeci de mii de inoculări și nu am avut reacții adverse decât foarte puține și minore. Cred în vaccinuri, chiar și în cele nou apărute sau schimbate în acești ani. Vaccinarea a reprezentat pentru mine partea cea mai importantă a activității de prevenție”, a scris medicul Cătălin Petrencic, iar postarea sa a iscat dispute.

Argumente, nu amenințări

Pe de o parte, colegii de breaslă i-au luat apărarea, precizând medicul de familie, un doctor cunoscut și apreciat, are dreptate. „Refuzul vaccinării e un vot de blam medicului care îl recomandă, deci medicul e liber să-și retragă colaborarea medicală cu pacientul, de vreme ce Legea sănătății spune clar care e raportul medic-pacient”, explică psihiatrul Gabriel Diaconu.

Pe de altă parte, pacienții și reprezentanții acestora au criticat vehemența medicului, în contextul în care, în România, vaccinarea nu este obligatorie.

„Vaccinarea fiind opțională, medicul nu are dreptul să refuze pacienții pe motiv că nu s-au vaccinat”, și „Oamenii sunt sceptici, iar un medic bun are datoria să-i convingă cu argumente pe înțelesul fiecăruia, nu să-i amenințe”, sunt doar două dintre criticile aduse medicului Petrencic, în mediul online.

Au dreptul să refuze

Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților (ANPP), consideră că medicul „s-a pripit” cu aceste afirmații, deoarece oamenii sunt bulversați de informațiile contradictorii care ajung la ei, iar cadrele medicale ar trebui „să continue lupta cu informarea pacienților și cu conștientizarea lor prin mijloace pașnice”.

„Pacienții care refuză acum să se vaccineze au fost tăbăciți cu informații contradictorii sau au avut un acces limitat la informarea corectă și de încredere pentru ei.”

Vasile Barbu, președintele ANPP

Potrivit Art. 13 din Legea drepturilor pacientului (46/2003), „pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului”.

Unii medici l-au luat pe „nu ştiu” în braţe

În timp ce unii apelează la amenințări, alții refuză să programeze la vaccinare pacienții care doresc să se imunizeze, pe motiv că nu au primit niciun fel de indicaţii „de sus”.

„Auzind la televizor că etapa a doua de imunizare începe pe 15 ianuarie, am sunat la doctorul de familie. Înţelesesem că şi doctorii de familie fac liste cu persoanele care vor să se vaccineze, aşa că doream să mă programez, în calitate de bolnav cronic, şi voiam să o programez şi pe mama, care are peste 80 de ani. La cabinet, a răspuns asistenta, care l-a luat pe „nu ştiu” în braţe: că ei nu au auzit de listă, că nu li s-a spus nimic, că nu ştiu cum se va proceda mai departe, că să mai sun. Nici eu nu ştiu cine are dreptate: doctorul de familie, când spune că nu a primit, „de sus”, niciun fel de indicaţii, sau cei „de sus”, care susţin că totul e organizat ca la carte şi că toată lumea ştie ce are de făcut”, a declarat, pentru Jurnalul, o cititoare din Bucureşti.