Piaţa auto a pierdut din viteză în 2020

În 2020, numărul autoturismelor noi înmatriculate a ajuns la 126.351 unități, ceea ce reprezintă o scădere cu 21,79% comparativ cu 2019, respectiv 161.562 unități, anunță ACAROM - Asociația Constructorilor de Automobile din România și ACEA.

Înmatriculările de autoturisme noi în România au crescut în decembrie 2020 cu 15,98% față de decembrie 2019, atingând un volum de 15.974 unități.

În ceea ce privește autoturismele second hand înmatriculate pentru prima oară în România, volumul acestora a atins în decembrie 2020 cifra de 34.174 unități, o scădere cu 5,03 % față de decembrie 2019. Per total 2020, numărul autoturismelor second hand înmatriculate este de 405.045 unități ceea ce reprezintă o scădere cu 8,9% comparativ cu perioada similară din 2019. Clasamentul pe mărci de autoturisme noi, în perioada ianuarie – decembrie 2020, este condus de Dacia, cu 39.919 unități (cu o scădere de 20,66% faţă de ian.-dec. 2019), urmată de Skoda, cu 10.288 unități (cu o scădere de 16,17% faţă de ian.-dec. 2019) şi Renault, cu 10.273 unități (cu o scădere de 24,31% faţă de ian.-dec. 2019).