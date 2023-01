Cei mai mulți copii mor din cauza pneumoniilor, în lipsa tratamentelor adecvate

Bolile aparatului respirator sunt printre principalele cauze de mortalitate infantilă. În special pneumoniile și complicațiile cauzate de acestea, care duc la creșterea ratei mortalității infantile, ar putea fi evitate sau vindecate, dacă ar exista echipamente performante și personal specializat în toate clinicile din țară. Organizația Salvați Copiii a dotat 107 unități medicale din toate județele țării cu echipamente vitale, iar programul continuă anul acesta, pentru toate spitalele de urgență din țară.

Raportul pe anul 2021 realizat de Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Sănătate Publică și Centrul Naţional de Statistică în Sănătate Publică arată că cele mai multe decese ale copiilor cu vârsta de până la 1 an a fost în staționare față de anul 2020, cu 2,1 decedați la 1.000 de copii născuţi vii, principalele cauze fiind malformaţiile congenitale, deformaţiile şi anomaliile cromozomiale, menținându-se o tendinţă de scădere de la 3,5 la 1.000 de născuţi vii în anul 2000, la 1,4 la 1.000 de născuţi vii în anul 2021. Următoarea cauză a mortalității infantile este reprezentată de bolile aparatul respirator, înregistrându-se o mortalitate în creștere, de la 1,2 la 1.000 de născuţi vii în anul 2020, la 1,3 la 1.000 de născuţi vii în anul 2021. Următoarea cauză este reprezentată de leziuni traumatice, otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor externe, dar și acestea menţin tendinţa generală de scădere, de la 187 de decese în anul 2000, la 30 decese sub 1 an în anul 2021.

Același raport mai arată că decesele provocate de bolile aparatului respirator, precum pneumonia, au reprezentat în perioada 2000-2021 cea mai frecventă cauză a mortalității infantile, deși a fost în scădere de la 5,5 la 1.000 de născuţi vii în anul 2000 (1.292 de decese), la 1,1 la 1.000 de născuţi vii în anul 2021 (190 de decese).

Un studiu realizat de Organizația Salvați Copiii, pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, arată că aceleași cauze principale ale mortalității se mențin și pentru copiii cu vârsta de până la 4 ani. „Bolile aparatului respirator continuă să fie o cauză majoră de deces pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 4 ani, după afecțiunile a căror origine se situează în perioada perinatală: astfel, în 2021, arată datele INS, dintre cele 1.233 de decese survenite la copiii mai mici de 4 ani, 287 au fost cauzate de afecțiuni respiratorii (inclusiv COVID-19), 379 - de afecțiuni din perioada perinatală și câte 277 au fost cauzate fie de malformații și anomalii cromozomiale, fie de leziuni traumatice și otrăviri”, arată Organizația.

În acest context, în urma solicitărilor primite de la mai multe spitale din toată țara, Organizația Salvați Copiii România a comunicat prioritizarea dotării secțiilor de neonatologie și de pediatrie cu ventilatoare de suport respirator, pulsoximetre și ecografe performante, pentru susținerea a 40 de unități medicale din întreaga țară. „Din anul 2010 și până în prezent, Organizația Salvați Copiii a dotat 107 unități medicale (secții de neonatologie, terapie intensivă neonatală, secții de pediatrie și Obstetrică-Ginecologie) din toate județele țării, cu peste 1.200 de echipamente vitale, investind peste 8.700.000 de euro. Doar în 2022, Salvați Copiii a dotat peste 50 de unități medicale cu echipamente performante, asigurând supraviețuirea și tratamentul adecvat pentru cel puțin 40.000 de copii”, explică reprezentanții ONG-ului.

În acest context, Organizația Salvați Copiii România a lansat un apel pentru redirecționarea impozitului anual pe venit. Cei care vor să doneze 3,5% din impozitul pe venit o pot face pentru acest program de dotare a secțiilor de pediatrie și de Terapie intensivă neonatală, coordonat de „Salvați Copiii”. Aproape toate spitalele de urgență din țară au nevoie de susținere pentru a putea salva viața copiilor afectați de boli respiratorii. „Spitalele au fost vulnerabilizate în ultimii ani, din cauza crizei pandemice, în primul rând, iar acum suntem în plin sezon gripal, cu tot mai multe cazuri complexe de boli ale aparatului respirator. După o analiză a situației din țară și a solicitărilor primite de la medici, vom accelera dotarea secțiilor de pediatrie și de neonatologie cu aparatură medicală de ultimă generație. În cadrul acestui program-cheie al Salvați Copiii România, mecanismul de redirecționare a 3,5% din impozitul pe venit către cauza spitalelor este un mecanism vital”, explică Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copiii România.

Potrivit datelor Federației Naționale a Asociațiilor Medicilor de Familie, 53% din localitățile din România nu au deloc medic de familie sau nu au suficienți medici de familie. Multe fete și femei din zonele rurale defavorizate recurg la automedicație în timpul sarcinii, nu ajung la medic pentru luarea în evidenţӑ şi monitorizarea adecvatӑ a sarcinii şi așteaptă până când situația lor se precipitӑ sau se înrăutățește. Banii obținuți din donații vor fi folosiți pentru dotarea cu echipamente performante a maternităţilor, secţiilor de Neonatologie, Terapie Intensivă Neonatală, Obstetrică-Ginecologie și a spitalelor și secțiilor de pediatrie.

În ciuda unor progrese evidente, România continuă să se mențină pe primele locuri în UE27 în ceea ce privește rata mortalității la copii sub un an, valoarea la care s-a ajuns în 2020, potrivit datelor INS – 5,6/1.000 de născuți vii –, fiind, practic, similară cu rata medie a vechii Uniuni Europene de acum circa 20 de ani.

Organizația Salvați Copiii România