Peste jumătate dintre români sunt îngrijoraţi de rezistenţa locuinţei în cazul unui cutremur major

Pe de altă parte, 46% dintre respondenţi consideră că locuinţa în care trăiesc ar rezista în faţa unui astfel de cutremur, în special bărbaţii (48% vs. 42% femeile) şi cei care locuiesc în prezent într-o construcţie din BCA (57% vs. 45% cărămidă).



Din punctul de vedere al celor mai mulţi specialişti în construcţii (38%) consolidarea clădirilor reprezintă principala măsură pe care cred că românii o au în vedere în acest context.



Potrivit cercetării Reveal Marketing Research, pentru 81% din totalul celor chestionaţi, rezistenţa locuinţei este al doilea cel mai important aspect evaluat în procesul de informare asupra unui spaţiu de locuit, după stabilirea bugetului disponibil.



În acelaşi timp, mai mult de jumătate dintre specialiştii în construcţii (56%) preferă să construiască o casă cu BCA datorită caracterului durabil al acestui material, procent în creştere cu 10% faţă de anul 2022.



Rezultatele studiului Reveal Marketing Research confirmă îngrijorările seismologilor, care au lansat un avertisment cu privire la un cutremur puternic care ar putea avea loc în România, având în vedere că, statistic, în fiecare secol se înregistrează două, trei astfel de mişcări ale Pământului. Astfel, 46% dintre români manifestă un nivel ridicat de îngrijorare, legat de posibilitatea unui seism de proporţii, în timp ce 20% declară că nu sunt preocupaţi în această privinţă.



De asemenea, aspiraţiile referitoare la locuinţa ideală reiterează nevoia de siguranţă a românilor, cei mai mulţi dintre aceştia considerând că principalul atribut al acesteia trebuie să fie rezistenţa în timp (69%), o pondere semnificativă mai mare înregistrându-se în cazul persoanelor de peste 45 ani (75%).



Conform datelor centralizate, pe durata procesului de informare asupra unei locuinţe, românii caută activ soluţii funcţionale care să le ofere siguranţă şi confort pe termen lung, preţul (86%) şi rezistenţa locuinţei (81%) fiind cele mai importante aspecte evaluate.



În ceea ce priveşte materialele de zidărie folosite, cea mai mare parte (84%) dintre respondenţi susţin că ar avea multă şi foarte multă încredere să construiască o casă cu cel mai durabil şi rezistent material în timp, într-o măsură semnificativ mai mare cei care au construit o casă în ultimii doi ani sau sunt în proces de construcţie a unei case (91%) şi cei care în prezent locuiesc în case/ blocuri care au ca material principal de zidărie BCA (88%).



Totodată, 85% dintre români ştiu că imobilul în care locuiesc este susţinut de structură, nu în zidărie, cu o pondere semnificativ mai mare în rândul persoanelor care au construit sau sunt în proces de construcţie a unei case (90%).



Studiul Reveal Marketing Research s-a desfăşurat online, în perioada 18 - 24 mai 2023, pe un eşantion de 1.228 de respondenţi, utilizatori de Internet, cu vârsta de peste 18 ani, plus un grup de 507 persoane care lucrează în domeniul construcţiilor. Eroarea maximă de eşantionare este +/-2,7%, la un nivel de încredere de 95%.