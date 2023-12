România, printre cele mai fericite țări din UE. Supriza din coada clasamentului

Din cele 27 de state comunitare, pe prima poziție se află AUstria, cu un scor general de 7,9 puncte, dintr-un total de 10 puncte la „indicatorii de calitate a vieții”, care se bazează pe sondaje efectuate in toate țările membre.

Polonia, Finlanda si România s-au clasat pe locul al doilea, cu un scor de 7,7 din 10.

În coada clasamentului de află Bulgaria, cu cel mai mic scor, fiind singura tara care a obținut mai puțin de 6 puncte (5,6) la indicele general de satisfacție a vieții, arată The Independent.

Topul are scopul „să surprindă tendințele in ceea ce privește bunăstarea subiectivă a cetățenilor europeni”, menționând ca „cetățenii UE au avut tendința de a fi destul de mulțumiți de viata lor in general, raportând o medie de 7,1 puncte din 10”.

Factori precum nivelul de educație, familia si stabilitatea financiară au avut un impact mai mare asupra satisfacției generale a respondenților la sondaj cu privire la viata lor, decât simpla bogăție.

„Este interesant de observat ca unele țări asociate cu niveluri scăzute de venituri în trecutul recent… cum ar fi România și Polonia, se numără printre statele in care satisfacția față de viată este cea mai ridicată – ceea ce arată complexitatea relației dintre bunăstarea subiectivă și bunăstarea economică”, precizează Eurostat.

Italia, Spania si Franța, trei dintre cele mai mari economii din UE, se situează în jurul mediei de 7,1.

Nefericirea Germaniei

Însă Germania, considerată motorul economiei europene, este una dintre cele mai nefericite tari, fiind pe penultimul loc, înainte de Bulgaria, cu un scor de 6,5, obținând un scor de 7,1 in cifrele din 2022 pentru anul 2021. Studiul nu arată cauza din spatele scăderii satisfacției generale a vietii unui german, dar este in concordanta cu alte sondaje care reflecta o scădere a stării de spirit a locuitorilor țării.

Potrivit unui sondaj separat, publicat săptămâna trecutaăde Institutul Rheingold din Koln, doar 22% dintre germani se considera „optimiști convinși”, in timp ce 29% sunt „moderați mulțumiți”, relateazăThe Times.

Studiul a constatat ca pana la 20% dintre adulți erau „copleșiți de anxietate”, in timp ce 9% erau „neinteresați și retrași”.

Îngrijorările par sa fie legate de stagnarea economică a Germaniei, de războiul din Ucraina și de imigrație.

Ecuația fericirii

Cercetările au ajuns la o concluzie surprinzătoare: dacă vei câștiga azi câștiga la loto câteva milioane de euro, iar altcineva, tot azi, va suferi un accident teribil, în urma căruia i se va amputa, să spunem, un picior, peste un anumit timp – de obicei, câțiva ani, dar nu prea mulți – gradul de fericire al tău și al celui care a suferit accidentul va fi aproximativ același ca la început. În ecuația fericirii, nu contează căte-ai îmbogățit sau că ai trecut printr-o nenorocire.

Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române, fericirea înseamnă o „stare de mulțumire sufletească intensă și deplină” iar psihologii și biologii spun că fericirea este o stare de bine subiectivă”, spune Yuval Noah Harari, doctor în istorie al Universității Oxford, în lucrarea „Sapiens”.

„Fericirea, potrivit acestei viziuni, este ceva ce simt înăuntrul meu, un sentiment fie al plăceri imediate, fie al mulțumirii de lungă durată față de modul în care decurge viața mea”, scrie acesta, potrivit ct100.ro.