Rugăciune împotriva războiului, într-o biserică din Piteşti

De asemenea, în timpul predicilor, credincioşii sunt îndemnaţi să ţină post şi să se roage ca războiul din Ucraina să nu ajungă și în România.

Într-una dintre predicile sale, părintele Romulus Popescu a vorbit despre adevărata credinţă pe care o au oamenii. L-a folosit ca personaj pe Vladimir Putin. „Spune că este credincios şi ţine post şi se roagă. Am văzut la televizor că Putin chiar s-a dus şi s-a spovedit la patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kiril. Ce i-o fi spus? Că are de gând să omoare copii nevinovaţi? Că are de gând să bombardeze spitale? Că dacă eşti, cu adevărat, un om credincios trebuie să îţi spui toate păcatele, iar să omori oameni nevinovaţi este cel mai mare păcat! Credința adevărată este să nu faci rău, să îți iubești aproapele. Tot stau şi mă gândesc ce a fost în sufletul celor care au fost nevoiți să îşi părăsească casele. Au pus, în grabă, câteva lucruri în valiză şi au luat drumul pribegiei. Eu ce aş pune în valiză? Nu ştiu! Chiar nu ştiu! Renunți la munca de de-o viață și ajungi să-ţi pui toată viața într-o valiză. Vă dați seama ce durere cumplită?”, spune preotul.

Fapte de milostenie

La rândul său, preotul Constantin Haris Aron i-a îndemnat pe enoriaşi să se roage pentru oprirea războiului. „Numai prin post, rugăciune şi smerenie găsim răspuns la bunul Dumnezeu. Să ne rugăm să ne scape de acest război. Să ne ferească Dumnezeu să ajungă şi la noi, că am pătimit destul în perioada pandemiei. Acum războiul ne-a adus scumpiri şi Dumnezeu ştie cu ce o mai veni! Rugaţi-vă să-l ţină departe de noi! Faceţi fapte de milostenie, în măsura în care puteți. Să ajutăm cu ce putem, să nu rămânem indiferenţi la suferinţa ucrainenilor care au nevoie de ajutor acum”, a spus preotul paroh Aron.

Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului a organizat o campanie umanitară pentru ajutorarea refugiaţilor ucraineni. Reprezentanţii Bisericii „Sfinţii Petru şi Pavel” au strâns, din donaţii de la credincioşi, suma de 2.000 de lei, bani care au ajuns la refugiați.

