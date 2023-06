Sute de copii, chinuiți de propiii părinți. Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor

Ministrul Gabriela Firea scrie, luni, pe pagina oficială de Facebook, faptul că 268 de copii au fost chinuiți și trimiși la muncă anul trecut, cei mai mulți de propriii părinți, în România.

„Astăzi (luni - n.r.), de Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor, trag un nou semnal de alarmă în privința uneia dintre cele mai crunte realități ale zilelor noastre: copii obligați de familie sau de alți adulți să muncească, fiind în același timp bătuți și umiliți pentru a aduce bani. Vă puteți închipui ce înseamnă un copil de sub doi ani „exploatat prin muncă”? Da, o astfel de oroare există! Doar anul trecut, au fost nu mai puțin de 38 de copii sub 2 ani care au fost supuși unui astfel de abuz! Alți 54 aveau sub 6 ani, 48 – sub 9 ani, 70 – sub 13 ani și 58 – între 14 și 17 ani! Iată, acesta este tabloul complet al acestei realități crunte! Cele mai multe cazuri s-au petrecut în familie. Aceste situații imposibil de înțeles sunt mai puține față de 2021, dar mă tem că nu putem avea siguranța că toate cazurile sunt raportate și se regăsesc în statistici”, spune Firea.

Potrivit ministrului Familiei, chiar și un singur caz de copil exploatat, chinuit, umilit și trimis la muncă trebuie să fie un semnal de alarmă.

„Pentru că nu vorbim doar de cifre seci, ci despre suflete chinuite, care rămân cu traume pe viață. Din punctul meu de vedere, orice copil care este exploatat, sub orice formă, care este obligat să iasă pe stradă să muncească sau să cerșească, în loc să fie trimis la școală și să fie lăsat să se bucure de anii minunați ai copilăriei trebuie să fie o urgență”, mai spune Firea.

Ministrul precizează că acesta a fost scopul cu are a fost gândită legea prevenirii separării copilului de familie.

„N-am să obosesc să spun același lucru: Legea prevenirii separării copilului de familie urmărește să sprijine acea familie să găsească soluții și să identifice resurse să-și poate țină copiii acasă, să-i crească în familie. Nu să ia copiii din familii, cum s-a manipulat în mod fals opinia publică, ci să ofere familiilor soluții”, mai spune Gabriela Firea.

