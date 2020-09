UPDATE Pandemia de coronavirus sperie planeta. Moscova impune noi restricții

Creșterea infecțiilor cu COVID-19 determină tot mai multe state europene să impună noi restricții. Deocamdată autoritățile decid reguli doar în zonele de risc și speră să nu se ajungă iarăși la o izolare totală. UE a cerut statelor membre să îşi înăsprească măsurile în faţa noilor focare ale pandemiei.

Rusia

În Moscova are loc o creştere a numărului de infectări cu coronavirus, motiv pentru care autoritățile le-a cerut locuitorilor de peste 65 de ani să se izoleze la domiciliu, iar companiilor să recurgă la telemuncă.

'Moscoviţii în vârstă de peste 65 de ani şi tinerii suferinzi de boli cronice nu trebuie să mai iasă din locuinţele sau din grădinile lor', a scris primarul Serghei Sobianin.

El le-a recomandat vârstnicilor să-şi limiteze contactele cu apropiaţii, acestora din urmă recomandându-li-se să se ocupe de cumpărături şi de formalităţi în locul lor.

Edilul a recomandat telemunca, după ce majoritatea şi-au reluat activitatea în birouri în timpul verii.

Moscova este principalul focar din țară.



La nivelul întregii ţări, Rusia a raportat, conform statisticilor de joi, un total de 1.128.836 de infectări şi 19.948 de decese de la începutul crizei.



Frontierele, închise de la sfârşitul lunii martie, nu au fost redeschise decât pentru foarte puţine ţări.



Rusia a anunţat la începutul lui august, cu mare pompă, că a dezvoltat 'primul' vaccin contra COVID-19, prin centrul de cercetare Gamaleia din Moscova.



Deşi lăudat de preşedintele Vladimir Putin, vaccinul a fost primit cu scepticism de oameni de ştiinţă şi de OMS, având în vedere că produsul nu fusese testat decât pe câteva zeci de persoane, iar afirmaţiile Rusiei nu au putut fi verificate din surse independente.

Grecia

Premierul Kyriakos Mitsotakis a avertizat că vor fi impuse alte măsuri de izolare dacă cele care există nu sunt respectate. Afirmația sa vine în contextul creșterii infectărilor, mai ales în Attica, din regiunea Atenei.

El a cerut populației să respecte distanțarea, să poarte măști în spațiile închise și să apeleze la telemuncă.

Grecia este una dintre țările cele mai puțin afectate de pandemie, însă numărul zilnic de contaminări cu coronavirus a crescut la peste 300.



Țara a înregistrat 16.627 de cazuri, dintre care peste 10.000 în lunile de vară. Decesele au ajuns la 366.



"Din moment ce ameninţarea revine, vă invit să fiţi din nou vigilenţi, fără a impune noi măsuri, dar respectând măsurile existente", a precizat demnitarul.



"În spitale avem 580 de pacienţi care suferă de COVID-19, a căror vârstă medie este de 68 de ani şi în unităţile de terapie intensivă există chiar şi tineri de 17 ani", a declarat preşedinta Uniunii medicilor din Atena şi Pireu, Matina Pagoni.

Austria

Autoritățile din această țară au decis că turiștii care vor veni la schi nu mai au voie să organizeze petreceri.

Decizia a fost luată pentru a salva acest segment al turismului, după ce mai mulți politicieni și oameni de afaceri s-au arătat îngrijorați de avertizările emise de mai multe state europene cu privire la călătoriile spre Viena și stațiunile din Alpi.



Cancelarul Sebastian Kurz a precizat că turiștii vor pute să schieze, să meargă la restaurante și să participe la evenimentele culturale.

Barurile vor putea servi mâncare și băuturi pentru clienții de la mese, însă tradiționalele petreceri sunt interzise.



Restaurantele şi barurile se vor închide la ora 22.00l în zona de munte.



Turismul şi activităţile pentru petrecerea timpului liber reprezintă 15% din economia acestui stat.

Executivul de la Viena a primit critici din cauza faptului că iarna trecute sute de turiști s-au infectat cu COVID-19 în celebra stațiune de schi Ischgl.



Un avocat a intentat proces guvernului austriac în numele a trei turişti infectaţi la Ischgl şi a familiei unui pacient cu COVID-19, care a decedat.



Austria a emis avertizări de călătorie pentru cetăţenii care călătoresc spre Praga şi în Franța, ridicând restricțiile cu Suedia.



Au mai fost semnalate alerte pentru Andorra, Argentina, Bahrain, Costa Rica, Israel, Kuwait şi Maldive. Atenționarea pentru Portugalia a fost redusă la Lisabona şi regiunea Norte.

Această țară a înregistrat 39.984 de infecții cu COVID-19, dintre care 777 de morți.

Franța

Autoritățile de la Paris au anunțat măsuri severe, printre care închiderea totală a restaurantelor din Marsilia, al doilea oraș ca mărime din Franța, și stare de alertă sporită în 11 orașe, printre care și capitala.

Asta înseamnă că barurile se închid la ora 22.00, iar adunările publice sunt limitate la 1.000 de persoane.

Ultima raportare arată 13.072 de cazuri noi.

Această țară a înregistrat 481.141 de persoane infectate, dintre care 31.459 au decedat.

Canada

Canada se află în valul al doilea al pandemiei de coronavirus, potrivit premierului Justin Trudeau, care a avertizat populația să respecte recomandările.. Patru provincii sunt afectate.



Această țară, care și-a ținut mult timp granițele închise, are 147.753 de cazuri confirmate, din care 9.243 de decese. Media zilnică a infectărilor a ajuns la peste 1.200, față de 380 în luna august.



'Ne aflăm în pragul unei toamne care ar putea fi mult mai rea decât primăvara. Avem forţa să aducem acest al doilea val sub control. Ştim că putem să o facem, pentru că am mai făcut-o deja o dată', a spus prim-ministrul.

Guvernul a promis recuperarea unui milion de locuri de muncă, pierdute în primăvară.



'Acesta nu este momentul pentru austeritate. Canada a intrat în această criză într-o situație financiară mai bună decât alții', a transmis guvernul.



Cheltuielile vor provoca un deficit de 343,2 miliarde de dolari canadieni, cel mai mare de după Al Doilea Război Mondial.

Israel

Israelul a înregistrat 7.527 de infecții în ultimele 24 de ore, imediat după ce au fost înăsprite măsurile de izolare, care reduc la minimum activitățile economice. Serviciile sociale, băncile, sectorul agricol, companiile de energie, cele de înaltă tehnologie şi infrastructurile vor continua să funcţioneze.



Rugăciunile sunt limitate la 20 de persoane în exterior şi impun închiderea sinagogilor, care vor fi redeschise doar duminică, de sărbătoarea Yom Kipur, cea mai sfântă zi a iudaismului.



Și manifestaţiile vor fi restrânse la grupuri de 20 de persoane, cu respectarea distanţării fizice şi la o distanţă de cel mult un kilometru în raport cu domiciliile participanţilor.



Izolarea strictă rămâne în vigoare două săptămâni, însă premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a avertizat că măsura va fi prelungită dacă nu se înregistrează o scădere a infectărilor.

"Numărul cazurilor a luat amploare. Din păcate, şi numărul deceselor: 59 de persoane au murit în ultimele 24 de ore", a anunţat joi seară Benjamin Netanyahu.



1.378 de persoane au murit de COVID-19 în Israel, 670 de pacienţi sunt în stare gravă, dintre care 167 au nevoie de ventilatoare.



Autoritățile israeliene a hotărât norme noi, după ce premierul Benjamin Netanyahu a avertizat că o creştere a numărului de infectări cu coronavirus este periculoasă.

Deși această țară a reintrat în carantină pe 18 septembrie, numărul persoanelor care se îmbolnăvesc zilnic a ajuns la circa 7.000, în condițiile în care populația totală se ridică la doar 9 milioane de locuitori.



'Am luat decizia de a trage frâna de mână', a spus ministrul adjunct al sănătăţii, Yoav Kisch.

Măsurile sunt prevăzute să fie aplicate începând de vineri, după ce vor fi aprobate de Parlament. Acestea presupun restrângerea activității economice, rămânând active doar finanțele, energia, sănătatea, agricultura, alimentația și tehnologia.



Deplasările vor fi permise doar la maxim 1 km în jurul casei, cu excepția mersului la s erviciu și pentru cumpărături.

Totodată, demonstrațiile vor fi interzise. Acestea se desfășoară de circa două luni, mai ales în fața locuinței premierului, din Ierusalim, prin care este cerută demisia sa din cauza acuzațiilor de corupție.



Şcolile rămân închise, dar sinagogile sunt deschise în ziua sărbătorii de Yom Kippur, săptămâna viitoare, în pofida ratelor de infectare în cartierele şi localităţile ultraortodoxe sunt ridicate.

Israelul are, până în prezent, 206.332 de infecții cu COVID-19 și 1.335 de decese.

Regatul Unit

Premierul britanic Boris Johnson a vorbit deja despre noi măsuri care ar putea fi menținute timp de șase luni. Întrucât până acum nu a fost impusă obligativitatea purtării măștilor de protecție, acestea vor fi necesare în anumite situații, cum este cazul personalului din comerț, a șoferilor de taxi și călătorilor.

Totodată, nunțile vor putea avea loc doar cu maximum 15 invitați, munca de acasă este recomandată pentru angajații care lucrează la birouri, vor fi acordate amenzi piperate pentru cei care nu respectă noile norme sanitare.

Barurile, pub-urile și restaurantele nu mai au voie să servească în interior din 24 septembrie, sporturile de echipă care se desfășoară în spații închise sunt interzise pentru mai mult d e 6 participanți, șoferii de taxi și călătorii sunt nevoiți să poarte mască din 23 septembrie, iar stadioanele nu se mai deschid la 1 octombrie.

În data de 22 septembrie, au fost4 raportate 4.926 de cazuri noi.

Spania

În regiunea Madridului există 21 de focare active de coronavirus și peste 200.000 de infecții în ultima săptămână.

Autoritățile au anunțat că vor lua o decizie în privința carantinei până vineri.

Circa 850.000 de persoane din Madrid sunt deja obligate să stea acasă în următoarele două săptămâni, putând ieși pe stradă doar pentru a merge la lucru, la doctor sau pentru a duce copiii la școală.

Aceștia reprezintă 13% din populația orașului și 24% dintre cazurile de coronavirus de săptămâna trecută.

Restricțiile sunt impuse în zone unde există peste 1.000 de infectări la 100.000 de locuitori și vor fi aplică timp de două săptămâni.

Premierul Pedro Sanchez a liniștit populația spundând că măsurile nu vor impune izolarea totală similară cu cea de la începutul pandemiei.

Sute de persoane din cartierele sărace ale Madridului au manifestat împotriva noilor reguli.

Ungaria

De la începutul acestei luni, autoritățile de la Budapesta au interzis intrarea străinilor în această țară, excepție făcând tranzitul de persoane, călătoriile de afaceri și cele umanitare. Cetățenii care vin din alte state vor trebuie să stea în carantină sau să prezinte două teste negative.

Măștile sunt obligatorii în spațiile închise, iar amenzile pentru nepurtarea lor se ridică la 138 de euro.

Barurile și cluburile se închid la ora 23.00.

Vizitele în spitale și căminele de bătrâni sunt interzise.

Prețul testelor pentru COVID-19 a fost plafonat.

Germania

Tradiționalele târguri de toamnă din Germania au fost anulate din cauza pandemiei, și se crede că și vestitele evenimente de Crăciun se vor desfășura cu respectarea unor norme.

Autoritățile au început să pregătească populația pentru noi restricții. Ministrul federal al Sănătății. Jens Spahn, a anunțat că vor fi create clinici ambulate pentru ca cei cu simptome să se testeze.

În Bavaria a fost impusă purtarea măștilor în spațiile publice unde nu se poate respecta distanța socială.

Italia

Guvernul italian a semnat, pe 7 septembrie, un nou decret prin care au fost impuse restricții persoanelor care vin din anumite țări afectate de pandemie. Acestea trebuie să se izoleze timp de 14 zile.

Purtarea măștii este obligatorie în spațiile închise dar și în aer liber, între orele 18.00 - 6.00, unde nu se respecta o distanță minimă de un metru.

Cluburile de noapte și stadioanele sunt închise.

MIjloacele de transport în comun circulă cu maxim 80% din capacitate.