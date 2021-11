Vești bune COVID în cinstea noului Guvern: „Sunt șanse să coborâm sub 1.000 de cazuri pe zi

În această săptămână, numărul persoanelor internate din cauza infectării cu noul coronavirus va scădea sub 10.000, ca și decesele COVID-19, care vor fi sub 200 pe zi, estimează medicul și cercetătorul Octavian Jurma. Pe de altă parte, acesta acuză din nou autoritățile de politizarea epidemiei de coronavirus și reclamă lipsa testării pentru a scădea numărul infectărilor reale: „au scăzut atât de mult testarea, încât sunt șanse mari să coborâm sub 1.000 de cazuri pe zi înainte de 1 Decembrie și poate chiar înainte de învestirea noului Guvern”.

După ce, duminică, numărul mediu de cazuri la 7 zile a coborât sub 3.000 de cazuri noi pe zi, pentru prima dată în ultimele două luni și jumătate, iar incidența națională în România a coborât sub 3 la mie, în această săptămână vom avea mai multe veşti bune, susţine Octavian Jurma.

„În această săptămână vom avea o mulțime de vești bune: Incidența națională va coborî sub 2,5 la mie, cu o săptămână mai repede decât prognoza pesimistă (curbă verde punctat). Tot în această săptămână numărul de internări va coborî sub 10.000, iar cel al internărilor la ATI, sub 1.500. Numărul deceselor va coborî, de asemenea, sub 200 pe zi, mai repede decât prognoza”, spune Jurma, într-o postare pe Facebook.

Datele publicate ieri de autorități arată că numărul de persoane internate cu Covid-19 este foarte aproape de pragul prognozat (10.162), iar în secțiile ATI se aflau internați 1.490 de pacienți, 17 dintre ei fiind copii. Numărul morților rămâne, deocamdată, foarte mare: ieri, au fost raportate 273 de decese, dintre care 30 din zilele anterioare.

Legat de numărul de infectări, Jurma apreciază că probabil vom rămâne în platou între 2.000 și 3.000 de cazuri noi pe zi „sau chiar să revenim pe creștere în decembrie”.

Numărul cazurilor noi, scăzut în lipsa testării

În același timp, însă, cercetătorul acuză influențarea datelor pandemice prin scăderea masivă a testării: „Din exces de zel, autoritățile au scăzut atât de mult testarea, încât sunt șanse mari să coborâm sub 1.000 de cazuri pe zi înainte de 1 Decembrie și poate chiar înainte de învestirea noului guvern. (...) Probabil au dorit ca Președintele să ne poată anunța de 1 Decembrie că s-a terminat (din nou) pandemia și campania de vaccinare este (din nou) un succes”.

„Valul 4-Delta a lăsat definitiv în urmă peste 20.000 de morți în România. Nu cred că la locul 1 în lume la decese se gândeau românii când au votat pentru România lucrului bine făcut...”, mai spune Jurma, care subliniază că „problema nu este de natură epidemiologică ci, ca de obicei în România, politică”.

„Excesul de zel în scăderea testelor face viață grea și domnului dr. Alexandru Rafila, noul ministru al Sănătății, care este un avocat vocal și explicit al creșterii testării în România. O revenire chiar și numai la nivelul de testare din octombrie ar mări cu 50% numărul zilnic de cazuri noi și ar strica imaginea că ne merge mai bine ca celor din occident”,

spune Octavian Jurma.

Rafila: Să ne pregătim imediat pentru valul 5

Se pare că veștile bune anunțate pentru această săptămână nu vor dura foarte mult. Medicul Alexandru Rafila, propus ministru al Sănătății, a declarat ieri că pregătirile pentru valul 5 al pandemiei trebuie să înceapă imediat, pentru că nu îl putem evita, „dar trebuie să fie cu cât mai puține decese”. Rafila a mai spus că are în program creșterea accesibilității la testare, în special în mediul rural, și că accesul pacienților la tratamentul în ambulatoriu trebuie să fie mult mai facil, astfel încât oamenii să nu se mai trateze cu medicamente pe care și le cumpără singuri.