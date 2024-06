Gripa aviară, „principalul candidat” pentru următoarea pandemie

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite spune că riscul pentru oameni rămâne, deocamdată, scăzut. Cu toate acestea, pe măsură ce apar tot mai multe cazuri de infecții cu virusul gripei aviare la oameni, în diferite părți ale lumii, epidemiologii se declară „din ce în ce mai îngrijorați”.

Evoluția acestui virus este urmărită de mai mulți ani de oameni de știință, care consideră că, în urma schimbărilor din ultimele luni, a devenit principalul candidat pentru următoarea pandemie.

„Am urmărit răspândirea globală a acestei noi tulpini de H5N1 de aproximativ cinci ani, de când a apărut pentru prima dată la păsările sălbatice și a zburat literalmente în jurul lumii. L-am văzut adaptându-se și trecând în efectivele domestice de păsări, provocând distrugerea milioanelor de pui, curcani și rațe pentru a ține virusul la distanță. Preocuparea internațională cu privire la potențialul acestui virus de a provoca o pandemie a crescut semnificativ în 2022, când s-a confirmat că H5N1 (HPAI) s-a adaptat și a sărit la mamifere precum vulpi, sconcși, dihori și foci. Aceste animale sunt mai strâns legate de oameni decât de păsări, dând virusului șansa de a învăța cum să ne infecteze mai eficient. Acum prinde viteză”, spune Matthew Miller, director al Institutului de Cercetare a Bolilor Infecțioase de la Universitatea McMaster, Canada, într-o opinie publicată în The Conversation.

„Mi-am petrecut cariera studiind impactul pandemiilor anterioare și dezvoltând noi modalități de a le preveni în viitor. Acțiunile întreprinse acum vor determina dacă focarul de gripă aviară înalt patogenă H5N1 (HPAI) care afectează deja păsările și mamiferele din întreaga lume se instalează la oameni”, subliniază expertul canadian.

Un copil în Australia a ajuns la ATI

Până acum, în SUA, doar trei persoane au fost testate pozitiv pentru acest virus de la trecerea sa surprinzătoare de la păsări la bovine și toate au avut contact direct cu vacile infectate.

Însă virusul a sărit la oameni și în alte colțuri ale lumii. Zilele trecute, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că un copil de 2 ani a fost primul caz uman de H5N1 din Australia. După ce s-a întors cu părinții dintr-o călătorie în India, în luna martie, copilul a avut mai multe simptome (febră, tuse, pierderea poftei de mâncare, vărsături și iritabilitate), care au necesitat două săptămâni și jumătate de spitalizare, inclusiv la Terapie Intensivă.

De asemenea, un copil de patru ani din India a fost infectat cu gripa aviară H9N2 - o tulpină diferită de gripă H5N1 - dar și-a revenit după ce a suferit de convulsii, probleme respiratoria, febră și crampe abdominale - acesta fiind al doilea caz uman din India, potrivit OMS.

„Există o cantitate atât de mare de virus în acest moment. Și în mod clar se schimbă și face lucruri noi și neașteptate”, a declarat Christopher Dye, profesor și cercetător senior la Universitatea din Oxford, pentru Business Insider. Acesta consideră că riscul unui focar uman major este „mare, plauzibil și iminent”.

Mai aproape de oameni: șoarecii pot aduce gripa aviară în case

Un alt element semnalat de specialiști este că virusul H5N1 a fost depistat la zeci de șoareci în New Mexico (SUA), iar „acest lucru aduce virusul mai aproape de casele oamenilor”. Potrivit The Telegraph, oamenii de știință suspectează că șoarecii, la fel ca și unele pisici domestice, ar fi putut lua virusul prin consumul de lapte nepasteurizat (cunoscut și sub numele de lapte „crud”), de la vacile infectate.

„Șoarecii sunt cam peste tot”, a spus dr. Monica Gandhi, expert în boli infecțioase și profesor de medicină la la Universitatea din California, San Francisco (UCSF), pentru Business Insider: „Sunt în preajma altor animale, sunt mult în preajma oamenilor. Și este puțin îngrijorător”.

Potrivit specialiștilor, fiecare nouă populație de animale și fiecare nouă expunere la oameni reprezintă o altă oportunitate pentru ca virusul să sufere mutații și să se adapteze.

Localizarea în sistemul respirator îl face mai contagios

Dacă primii doi fermieri din SUA care au fost testați pozitiv pentru H5N1 au avut ca simptom principal „ochii roz” (conjunctivită), al treilea caz, raportat în Michigan în luna mai, a prezentat o tuse și dureri în gât. Asta înseamnă că virusul se afla în sistemul respirator al acelui lucrător, fiind mult mai ușor de răspândit prin tuse sau strănut. Vestea bună este că CDC a anunțat că muncitorul care tușea nu a răspândit virusul la altcineva, adică nu s-a transmis de la om la om.

Dar asta nu înseamnă că H5N1 nu poate suferi mutații pentru a realiza transmiterea de la om la om, avertizează experții, care se tem că autoritățile sanitare din SUA nu monitorizează suficient bovinele și lucrătorii din acest domeniu, pentru a detecta mutațiile timpurii, astfel că alte cazuri umane ar putea rămâne nedetectate.

O mutație depistată recent arată că virusul a început să se adapteze

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a depistat o mutație „în mașinăria de replicare a virusului” la o mostră recoltată de la cel de-al doilea lucrător american infectat, iar această schimbare este „asociată cu adaptarea virală la gazdele mamifere”. Studiile efectuate pe șoareci indică faptul că acest tip de mutație genetică a virusului este asociată cu o boală mai severă și o replicare virală mai ridicată.

În prezent, douăzeci și patru de companii lucrează la dezvoltarea unui vaccin împotriva gripei aviare pentru bovine, pe măsură ce virusul se răspândește printre efectivele de vaci de lapte din SUA, a declarat, miercuri, secretarul pentru Agricultură, Tom Vilsack, citat de Reuters.

În SUA, gripa aviară a infectat 90 de ferme de vaci de lapte în 12 state, de la sfârșitul lunii martie până acum.

Tulpina H5N1 a virusului gripei aviare a ucis zeci de milioane de păsări de pe planetă și peste 40.000 de lei de mare și foci. Pentru animale, este deja o pandemie, consideră unii specialiști.