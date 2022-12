ANM a emis avertizări de vânt puternic și ceață în opt județe

Potrivit unui Cod galben, valabil până la ora 10.00, în localitățile Albești, Trușești, Ștefănești, Coțușca, Rădăuți-Prut, Călărași, Avrămeni, Manoleasa, Hlipiceni, Păltiniș, Vlăsinești, Todireni, Mileanca, Dângeni, Santa Mare, Știubieni, Darabani, Drăgușeni, Durnești, Dobârceni, Mihălășeni, Viișoara, Hănești, Săveni, Ripiceni, Românești, Mitoc, Adășeni, Răușeni din județul Botoşani se va semnala ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m.

Până la aceeași oră va fi ceață densă și în județul Tulcea.

Vatra Dornei, Dorna Candrenilor, Dorna-Arini, Iacobeni, Poiana Stampei, Coșna din județul Suceava vor fi, de asemenea, până la ora 10.00, sub alertă Cod galben de ceață, care scade vizibilitatea sub 200 m, izolat sub 50 m.

ANM a transmis avertizări și Cod galben de vânt puternic pentru zona de munte a județelor Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Caraş-Severin și Hunedoara până la ora 11.00. Se vor semnala intensificări ale vântului care vor depăși la rafală 90...100 km/h.

(sursa: Mediafax)