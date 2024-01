Ceață densă pe autostrada A3 București-Brașov și pe drumuri din 14 județe

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la această oră, nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită ca urmare a condițiilor meteorologice sau a vreunui accident rutier.

Este semnalată ceață care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Arad, Argeș, Călărași, Constanța, Dolj, Ialomița, Olt, Iași, Ilfov, Maramureș, Teleorman, Tulcea, Vrancea și Timiș. În plus, pe alocuri sunt condiții de formare a poleiului.

Pe autostrada A3 București-Brașov se circulă în condiții de ceață, vizibilitatea fiind scăzută pe alocuri sub 200 de metri.

Pe celelalte drumuri principale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București – Constanța și DN 1 Ploiești-Brașov, se circulă pe un carosabil preponderent uscat, valorile de trafic fiind reduse.

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări nowcasting de ceață densă și polei în 7 județe.

Avertizările Cod galben de ceață sunt valabile până la ora 9.00 în următoarele zone:

Județul Argeş: Buzoești, Bârla, Ungheni, Stolnici, Lunca Corbului, Recea, Căldăraru, Miroși, Hârsești, Popești, Izvoru, Ștefan cel Mare, Săpata, Râca

Județul Teleorman

Județul Olt

Județul Dolj: Craiova, Filiași, Daneți, Podari, Leu, Amărăștii de Jos, Celaru, Mârșani, Argetoaia, Brădești, Melinești, Șimnicu de Sus, Bucovăț, Ișalnița, Calopăr, Braloștița, Pielești, Bratovoești, Breasta, Castranova, Vârvoru de Jos, Dioști, Goiești, Teasc, Coșoveni, Drănic, Carpen, Malu Mare, Robănești, Murgași, Teslui, Țuglui, Coțofenii din Dos, Drăgotești, Apele Vii, Rojiște, Cernătești, Scăești, Vela, Sopot, Almăj, Terpezița, Grecești, Bulzești, Brabova, Fărcaș, Dobrotești, Mischii, Predești, Sălcuța, Ghindeni, Amărăștii de Sus, Ghercești, Coțofenii din Față, Cârcea, Pleșoi, Seaca de Pădure, Radovan, Tălpaș, Secu, Gogoșu, Botoșești-Paia

Județul Constanța

Zona joasă a județului Arad, respectiv zona localităților: Arad, Pecica, Sântana, Lipova, Ineu, Chișineu-Criș, Nădlac, Curtici, Șiria, Vladimirescu, Pâncota, Sebiș, Vinga, Târnova, Macea, Secusigiu, Șicula, Gurahonț, Zimandu Nou, Zăbrani, Ghioroc, Șimand, Apateu, Bocsig, Șagu, Semlac, Buteni, Săvârșin, Sintea Mare, Beliu, Mișca, Craiva, Seleuș, Almaș, Fântânele, Cermei, Bârzava, Șepreuș, Livada, Felnac, Zărand, Șeitin, Iratoșu, Covăsinț, Șofronea, Tauț, Conop, Grăniceri, Păuliș, Socodor, Vărădia de Mureș, Zădăreni, Birchiș, Bârsa, Peregu Mare, Olari, Archiș, Dieci, Pilu, Dorobanți, Pleșcuța, Dezna, Zerind, Hășmaș, Brazii, Ususău, Cărand, Moneasa, Bata, Șilindia, Frumușeni, Ignești, Șiștarovăț

Zona joasă a județului Timiş, respectiv zona localităților: Timișoara, Lugoj, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Recaș, Buziaș, Făget, Deta, Gătaia, Variaș, Săcălaz, Ciacova, Giarmata, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Ghiroda, Peciu Nou, Cărpiniș, Sânandrei, Comloșu Mare, Periam, Satchinez, Orțișoara, Cenad, Giroc, Moșnița Nouă, Sânmihaiu Român, Teremia Mare, Coșteiu, Jebel, Nădrag, Liebling, Lovrin, Jamu Mare, Biled, Racovița, Sânpetru Mare, Gavojdia, Denta, Topolovățu Mare, Cenei, Belinț, Sacoșu Turcesc, Darova, Banloc, Pișchia, Tomnatic, Bethausen, Victor Vlad Delamarina, Tomești, Giulvăz, Dumbrava, Tormac, Uivar, Șandra, Boldur, Șag, Moravița, Margina, Saravale, Traian Vuia, Dumbrăvița, Voiteg, Becicherecu Mic, Iecea Mare, Mașloc, Dudeștii Noi, Fârdea, Gottlob, Ghilad, Birda, Chevereșu Mare, Pesac, Remetea Mare, Balinț, Checea, Criciova, Mănăștiur, Bârna, Livezile, Foeni, Otelec, Fibiș, Știuca, Beba Veche, Pădureni, Nițchidorf, Curtea, Parța, Ohaba Lungă, Bucovăț, Ghizela, Valcani, Giera, Pietroasa, Brestovăț, Bogda, Bara, Secaș.

Se va semnala local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție și de condițiile locale, formarea ghețușului.

(sursa: Mediafax)