x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Ceață densă în România. Se circulă cu dificultate în 10 județe

Ceață densă în România. Se circulă cu dificultate în 10 județe

de Redacția Jurnalul    |    11 Mai 2026   •   07:32
Ceață densă în România. Se circulă cu dificultate în 10 județe
Hepta/În unele zone, vizibilitatea scade izolat la sub 50 de metri

Ceața reduce vizibilitatea în trafic la sub 200 de metri, izolat la sub 50 de metri, în zece județe din România, potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române.

Șoferii din mai multe județe ale țării trebuie să fie atenți la condițiile meteo luni dimineață. Ceața afectează vizibilitatea pe șoselele din județele Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Cluj, Covasna, Galați, Neamț, Sălaj, Suceava și Vaslui.

În unele zone, vizibilitatea scade izolat la sub 50 de metri, ceea ce reprezintă condiții de risc ridicat în trafic.

Pe principalele drumuri din țară situația este bună. Pe Autostrada A1 București - Pitești, A2 București - Constanța, A3 București - Ploiești și A7 Ploiești - Adjud se circulă pe carosabil uscat, fără precipitații și cu vizibilitate bună.

Același lucru este valabil pentru DN 1 Ploiești - Brașov și DN 7 Pitești - Sibiu. Nu sunt semnalate accidente care să impună restricții pe drumurile naționale sau pe autostrăzi.

INFOTRAFIC le recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile de drum și să mărească distanța de siguranță față de vehiculele din față. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să evite depășirile riscante.

Poliția reamintește că oprirea pe benzile de rulare sau pe banda de urgență ale autostrăzilor este interzisă.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: ceaţă
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri