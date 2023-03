Cod galben de ceaţă în 9 judeţe

Potrivit ANM, luni, până la ora 8.00, este Cod galben de ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, sau doar sub 200 m, în următoarele localități:

Județul Bacău: Bacău, Sascut, Răcăciuni, Mărgineni, Cleja, Faraoani, Gârleni, Luizi-Călugăra, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Buhoci, Filipești, Horgești, Letea Veche, Orbeni, Pâncești, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Racova, Gioseni, Parava, Hemeiuș, Negri, Traian, Prăjești, Tamași, Berești-Bistrița, Dămienești, Itești, Sărata

Județul Neamţ: Roman, Cordun, Horia, Trifești, Ion Creangă, Sagna, Icușești, Bahna, Secuieni, Dulcești, Moldoveni, Făurei;

Județul Galaţi

Zona joasă a județului Vrancea, respectiv zona localităților: Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Vulturu, Odobești, Vidra, Păunești, Gugești, Homocea, Suraia, Măicănești, Dumitrești, Vânători, Sihlea, Țifești, Tătăranu, Bolotești, Cotești, Ruginești, Garoafa, Slobozia Bradului, Vizantea-Livezi, Jariștea, Movilița, Străoane, Ciorăști, Câmpuri, Dumbrăveni, Nereju, Pufești, Mera, Tulnici, Milcovul, Răcoasa, Gologanu, Vârteșcoiu, Fitionești, Popești, Vrâncioaia, Soveja, Golești, Gura Caliței, Poiana Cristei, Ploscuțeni, Tâmboești, Cârligele, Câmpineanca, Reghiu, Urechești, Răstoaca, Nistorești, Chiojdeni, Tănăsoaia, Paltin, Slobozia Ciorăști, Biliești, Paulești, Vintileasca, Andreiașu de Jos, Negrilești, Bălești, Corbița, Broșteni, Năruja, Bordești, Boghești, Jitia, Valea Sării, Nănești, Bârsești, Spulber, Obrejița

Județul Brăila

Județul Ialomiţa

Județul Buzău: Buzău, Râmnicu Sărat, Vernești, Vadu Pașii, Pogoanele, Merei, Smeeni, Mărăcineni, Poșta Câlnău, Zărnești, Valea Râmnicului, Săgeata, Cochirleanca, Grebănu, Padina, Puiești, Ziduri, Glodeanu-Siliștea, Costești, Topliceni, Glodeanu Sărat, Rușețu, Țintești, Râmnicelu, Pietroasele, Gherăseni, Gălbinași, Podgoria, Săhăteni, Ulmeni, Balta Albă, Stâlpu, Săpoca, Luciu, Brădeanu, C.a. Rosetti, Movila Banului, Ghergheasa, Scutelnici, Amaru, Boldu, Mihăilești, Cilibia, Vâlcelele, Largu, Florica, Bălăceanu, Robeasca

Județul Călăraşi

Județul Tulcea.

(sursa: Mediafax)