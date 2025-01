Cod galben de ceață în 18 județe, miercuri dimineața

Potrivit meteorologilor, până la ora 11:00, în județele Iași, Vaslui, Botoșani și Galați, precum și în localități din județul Cluj, și în zona joasă a județelor Bacău, Vrancea se va semnala, local, ceață care determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza formarea ghețușului sau chiciurei.



De asemenea, până la ora 12:00, în localități din județele Hunedoara, Caraș-Severin și Arad, precum și în zona joasă a județelor Sibiu, Mureș, Brașov, Alba, Bihor și Timiș, și în zona depresionară a județelor Harghita și Covasna se va semnala, local, ceață care determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza formarea ghețușului sau chiciurei.



Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.

AGERPRES