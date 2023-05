Cod galben de ceață în trei județe. Vizibilitate redusă pe Autostrada București-Constanța

Potrivit ANM; sunt vizate de avertizările Cod galben de ceață județul Constanța, localitățile Modelu, Borcea, Dragalina, Dor Mărunt, Perișoru, Jegălia, Lupșanu, Unirea, Ștefan cel Mare, Dragoș Vodă, Vlad Țepeș, Ștefan Vodă, Vâlcelele, Dichiseni din județul Călărași și Slobozia, Fetești, Amara, Făcăeni, Bordușani, Munteni-Buzău, Căzănești, Săveni, Ciochina, Reviga, Perieți, Gheorghe Doja, Ograda, Gheorghe Lazăr, Vlădeni, Ciulnița, Sudiți, Andrășești, Bucu, Movila, Stelnica, Platonești, Cosâmbești, Mărculești, Albești, Buești din județul Ialomița.

În aceste zone, se va semnala ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m. Județul Constanța este sub avertizare până la ora 8.00, iar Călărași și Ialomița până la ora 9.00.

Centrul Infotrafic anunță că pe A2 București – Constanța, între km 160 și 147, ceața a redus vizibilitatea sub 250 de metri.

De asemenea, circulația rutieră rămâne restricționată, din cauza căderilor de pietre de pe versanți, pe DN 7CC - Centura Călimănești, km. 3+150 de metri, Călimănești, jud. Vâlcea. Traficul se desfășoară pe un singur fir, alternativ, cu ajutorul semafoarelor și semnalizat cu balize și indicatoare.

Pe DN 67C (Transalpina), la kilometrul 105+200 de metri, loc. Tău Bistra, județul Alba, traficul se desfășoară alternativ, pe un fir, în urma unor căderi de pietre de pe versant pe carosabil, fiind restricționată banda de mers de lângă versant. Banda restricționată este semnalizată corespunzător.

Miercuri, în funcție de condițiile meteorologice, se vor aplica mai multe restricții de trafic în județul Vâlcea, astfel:

- sectorul de drum DN 7 km 163+000 - km 164+000 în extravilanul localității Golești se executa lucrări de frezare parte carosabilă în vederea executării covorului asfaltic între orele 08:00 - 18 :00. Circulația rutieră se desfășoară pe 1/2 din cale dirijată de piloți de circulație.

- sectorul de drum DN 7 km 198+300 - 199+700 în extravilanul localității Calimanesti se lucrări de rânguire versanți între orele 08:00 - 14:00. Circulația rutieră se închide/se deschide în reprize de max.20 minute dirijată de piloți de circulație .

- sectorul de drum DN 67 km 152+350 - km 152+450 pe raza localității Horezu se executa lucrări de întreținere periodică pod. Circulația rutieră se desfășoară pe 1/2 din cale dirijată prin semafoare.

- sectorul de drum DN 67 km 196+500 - km 197+100 în extravilanul localității Rm.Vâlcea se executa lucrări de montare parapet între orele 08:00 - 16:00. Circulația rutieră se desfășoară pe 1/2 din cale dirijată de piloți de circulație.

- sectorul de drum DN 65C km 90+000 - km 111+400 pe raza localitățiilor Popesti - Horezu Tomșani se aplică marcaje rutiere axiale între orele 08:00 - 18:00. Circulația rutieră se desfășoară pe ambele sensuri îngreunat.

(sursa: Mediafax)