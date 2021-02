Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza METEO pentru fiecare regiune a ţării

Cerul se va mentine mai mult noros in jumatatea vestica a tarii, unde va continua sa ploua pe spatii relativ extinse.In estul Romaniei cerul va fi variabil, iar precipitatiile isi vor face aparitia numai in mod izolat.In nordul extrem al Olteniei si in vestul Muntilor Apuseni izolat se vor acumula cantitati de apa de pana la 15-20 de mm, care impreuna cu precipitatiile cazute in zilele precedente vor putea conduce la cresterea debitelor unor rauri mai mici, in special de munte.Vantul va sufla moderat spre tare la munte, moderat in sudul Banatului si mai mult slab in restul teritoriului.Temperaturile maxime se vor situa in general intre 8 si 13 grade in Transilvania si Maramures, 11-16 grade in Banat, Crisana, nordul Olteniei si al Munteniei, 14-18 grade in sudul Olteniei, al Munteniei si in Dobrogea (cu cele mai ridicate valori asteptate in zona Luncii Dunarii), 9-14 grade in sudul Moldovei, 4-9 grade in centrul Moldovei si 0-4 grade Celsius in nordul Moldovei.

București:

Marti: 4/15 cer senin

Miercuri: 4/15 cer senin



Joi: 1/14 nori





Temperaturi în principalele orașe:



București 15 cer senin



Bacău 14nori



Baia Mare 15 nori



Brașov 13 nori



Cluj Napoca10 ploi



Constanța 9nori



Craiova 11nori



Galați 12 nori



Iași 10 nori



Oradea 13 nori



Pitești 9 cer senin



Reșița 5 nori



Sibiu 8 ploi



Suceava 9 nori

Timișoara 7 nori

Ora la care răsare și apune soarele:



Soarele răsare: 07:25

Soarele apune: 17:35



Presiune atmosferică: 1010 mmHg



Viteza vântului: 2 km/h N-E