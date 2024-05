Cea mai fierbinte lună aprilie din istorie

Fiecare lună începând cu iunie 2023 s-a clasat ca fiind cea mai caldă înregistrată vreodată pe planetă, comparativ cu luna corespunzătoare din anii precedenți, a precizat Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice, conform Reuters.

Incluzând luna aprilie, temperatura medie mondială a fost cea mai ridicată înregistrată vreodată pentru o perioadă de 12 luni - cu 1,61 grade Celsius peste media din perioada preindustrială 1850-1900.

Unele dintre extremele înregistrate - inclusiv luni în care temperaturile la suprafața mării au atins recorduri - i-au determinat pe oamenii de știință să analizeze dacă activitatea umană a declanșat un punct de cotitură în sistemul climatic.

„Cred că mulți oameni de știință și-au pus întrebarea dacă ar putea exista o schimbare în sistemul climatic", a declarat Julien Nicolas, cercetător principal în domeniul climei în cadrul C3S.

Emisiile de gaze cu efect de seră provenite din arderea combustibililor fosili sunt principala cauză a schimbărilor climatice.

În ultimele luni, fenomenul natural El Nino, care încălzește apele de suprafață din estul Oceanului Pacific, a crescut și el temperaturile.

Hayley Fowler, cercetător în domeniul climei la Universitatea Newcastle, a declarat că datele arată că lumea este periculos de aproape de a încălca obiectivul Acordului de la Paris din 2015 de a limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius.

„În ce moment declarăm că am pierdut bătălia pentru a menține temperaturile sub 1,5? Părerea mea personală este că am pierdut deja această bătălie și că trebuie să ne gândim foarte serios la menținerea sub 2C și la reducerea cât mai rapidă a emisiilor", a spus cercetătorul.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)