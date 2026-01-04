Freezing rain, cel mai periculos fenomen de iarnă: ploaia înghețată care transformă drumurile în capcane

Pentru șoferi și pietoni, riscurile sunt majore, iar accidentele pot apărea brusc, fără avertisment vizibil.

Ce este freezing rain (ploaia înghețată)

Freezing rain este un tip de precipitație lichidă care îngheață instantaneu în momentul în care atinge o suprafață rece (drum, trotuar, mașină, cabluri electrice).

Picăturile de ploaie sunt lichide în aer, dar:

temperatura solului și a obiectelor este sub 0°C ;

la contact, apa se transformă imediat într-un strat subțire de gheață transparentă (numită glaze ice).

Această gheață este extrem de alunecoasă și aproape invizibilă, motiv pentru care fenomenul este atât de periculos.

De ce apare ploaia înghețată

Freezing rain apare atunci când:

la altitudine există un strat de aer mai cald (unde zăpada se topește și devine ploaie),

aproape de sol există un strat de aer rece, sub punctul de îngheț.

Ploaia nu mai apucă să înghețe în aer, dar îngheață exact în momentul impactului cu solul.

De ce este extrem de periculoasă pentru șoferi

Pentru șoferi, ploaia înghețată este considerată mai periculoasă decât ninsoarea abundentă, deoarece:

Aderența scade aproape la zero

Anvelopele nu „simt” gheața transparentă.

Frânarea devine ineficientă

Distanța de oprire crește dramatic.

Direcția se pierde ușor

Mașina poate derapa chiar și la viteze foarte mici.

Nu este vizibilă

Drumul poate părea doar ud, nu înghețat.

Cele mai multe accidente se produc:

pe poduri,

pasaje,

rampe,

curbe ușoare,

la semafoare și intersecții.

Riscuri majore pentru pietoni

Pentru pietoni, freezing rain este la fel de periculoasă:

Alunecări severe pe trotuare

Căderi cu risc de fracturi , mai ales la: șold, mână, coloană, cap.

Pericol crescut pentru vârstnici

Timp de reacție aproape nul – gheața nu se vede

Un singur pas greșit poate duce la accidentări serioase.

Alte pericole asociate

Pe lângă trafic și mersul pe jos, ploaia înghețată mai poate provoca:

ruperea copacilor și crengilor,

avarii la rețelele electrice,

acumulări de gheață pe clădiri,

blocaje rutiere și întârzieri ale serviciilor de urgență.

Cum te poți proteja

Pentru șoferi:

evită deplasările dacă nu sunt absolut necesare;

circulă cu viteză foarte redusă ;

păstrează distanță mare față de alte vehicule;

evită frânările bruște;

dacă simți că mașina „plutește”, nu brusca volanul.

Pentru pietoni:

poartă încălțăminte cu talpă aderentă;

mergi cu pași mici;

evită zonele lucioase;

sprijină-te de balustrade când este posibil.

Freezing rain (ploaia înghețată) este un fenomen meteo extrem de periculos tocmai pentru că nu se vede, dar acționează imediat. Atât șoferii, cât și pietonii sunt expuși unor riscuri majore, iar prevenția și prudența sunt esențiale.