Cinci judeţe, sub Cod galben de ceaţă

Potrivit meteorologilor, până la ora 14:00, în judeţele Vaslui şi Galaţi, precum în zona joasă a judeţului Bacău (localităţile Bacău, Oneşti, Buhuşi, Sascut, Balcani, Poduri, Răcăciuni, Helegiu, Mărgineni, Blăgeşti, Pârjol, Cleja, Mănăstirea Caşin, Bereşti-Tazlău, Faraoani, Gârleni, Podu Turcului, Luizi-Călugăra, Căiuţi, Răchitoasa, Livezi, Târgu Trotuş, Corbasca, Bârsăneşti, Nicolae Bălcescu, Pârgăreşti, Stănişeşti, Măgireşti, Buhoci, Filipeşti, Horgeşti, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Ştefan cel Mare, Glăvăneşti, Motoşeni, Pânceşti, Urecheşti, Solonţ, Parincea, Valea Seacă, Caşin, Săuceşti, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Plopana, Parava, Dealu Morii, Hemeiuş, Scorţeni, Găiceana, Coţofăneşti, Huruieşti, Gura Văii, Negri, Tătărăşti, Traian, Buciumi, Strugari, Lipova, Ardeoani, Prăjeşti, Filipeni, Tamaşi, Vultureni, Odobeşti, Coloneşti, Bereşti-Bistriţa, Dămieneşti, Roşiori, Secuieni, Onceşti, Izvoru Berheciului, Iteşti, Bogdăneşti, Sărata) şi în zona joasă a judeţului Vrancea (localităţile Focşani, Adjud, Mărăşeşti, Panciu, Vulturu, Odobeşti, Vidra, Păuneşti, Gugeşti, Homocea, Suraia, Măicăneşti, Dumitreşti, Vânători, Sihlea, Ţifeşti, Tătăranu, Boloteşti, Coteşti, Rugineşti, Garoafa, Slobozia Bradului, Vizantea-Livezi, Jariştea, Moviliţa, Străoane, Ciorăşti, Câmpuri, Dumbrăveni, Nereju, Pufeşti, Mera, Tulnici, Milcovul, Răcoasa, Gologanu, Vârteşcoiu, Fitioneşti, Popeşti, Vrâncioaia, Soveja, Goleşti, Gura Caliţei, Poiana Cristei, Ploscuţeni, Tâmboeşti, Cârligele, Câmpineanca, Reghiu, Urecheşti, Răstoaca, Nistoreşti, Chiojdeni, Tănăsoaia, Paltin, Slobozia Ciorăşti, Bilieşti, Pauleşti, Vintileasca, Andreiaşu de Jos, Negrileşti, Băleşti, Corbiţa, Broşteni, Năruja, Bordeşti, Bogheşti, Jitia, Valea Sării, Năneşti, Bârseşti, Spulber, Obrejiţa) se va semnala, local, ceaţă care determină vizibilitate redusă sub 200 m şi izolat sub 50 m, asociată cu burniţă sau depunere de chiciură, care, în funcţie de condiţiile locale, favorizează formarea gheţuşului sau poleiului.



De asemenea, până la ora 11:00, în judeţul Tulcea (localităţile: Tulcea, Isaccea, Luncaviţa, Somova, Chilia Veche, Nufăru, Văcăreni, Grindu, C.A. Rosetti, Maliuc, Pardina, Ceatalchioi) se va semnala, local, ceaţă care determină vizibilitate redusă sub 200 m şi izolat sub 50 m ce va favoriza formarea gheţuşului.



Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.

AGERPRES