Precipitații, polei, ninsori la munte, vânt și îngheț la sol, până sâmbătă, în toată țara

În intervalul menționat temporar vor fi precipitații. La munte vor predomina ninsorile, în nord, centru și est vor fi precipitații mixte, iar în rest mai ales ploi. Se va depune strat de zăpadă la munte și local în Maramureș, estul Transilvaniei și în nordul Moldovei. Izolat în zona de munte și în nordul și centrul țării se va produce polei. În noaptea de joi spre vineri, temperaturile minime vor fi cuprinse în general între -8 și 0 grade și pe alocuri se va produce brumă și îngheț la sol. Temporar, vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 45...55 km/h în cea mai mare parte a țării.

Pentru ziua de joi este în vigoare un Cod galben. Conform acestuia, în cea mai mare parte a țării vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m rafalele vor fi de 75...85 km/h. În cea mai mare parte a Carpaților Orientali și local în Carpații Occidentali va ninge și va fi viscol. În Maramureș, Transilvania și Moldova, iar spre seară local și în estul Munteniei și în Dobrogea vor predomina ninsorile care temporar vor fi viscolite. Se va depune strat nou de zăpadă în medie de 10...20 cm la munte și în general de 5...10 cm în sudul și estul Transilvaniei și local în Moldova.

De asemenea, tot joi sunt în vigoare avertizări Co portocaliu. Unul vizează intensificări puternice ale vântului în județele Mehedinți, Dolj și Olt, viscol puternic și vizibilitate sub 50 m în Carpații Meridionali, Carpații de Curbură, Munții Banatului și local în Munții Apuseni. Vântul va sufla tare cu viteze de 70...85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m rafale vor fi de 85...120 km/h și va fi viscol puternic și vizibilitate foarte redusă, sub 50 m.

Al doilea Cod portocaliu vizează județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași, unde vor fi intensificări puternice ale vântului cu rafale de 70...90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi redusă.

ANM a emis și o avertizare Cod galben valabilă de joi de la ora 23.00 până vineri la ora 6.00. În Carpații Meridionali vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m rafalele vor fi de 80...90 km/h și va fi viscol. Pe litoral temporar vântul va continua să prezinte intensificări cu viteze de 50...55 km/h.

O altă avertizare Cod galben, în vigoare de vineri dimineața până sâmbătă dimineața, vizează zona de munte, unde vor predomina ninsorile și se va depune strat nou de zăpadă, local de 10...20 cm, iar mai ales în zona înaltă a Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură vor fi și intensificări ale vântului, cu viteze în general de 60...80 km/h și va fi viscol.

De asemenea, vineri între orele 6.00 și 21.00, este în vigoare un Cod galben, conform căruia în Banat, Crișana, vestul și sudul Olteniei, Dobrogea, nord-estul Munteniei și în sud-estul Moldovei, temporar vântul va avea intensificări cu viteze de 50...60 km/h.

