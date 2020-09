Prognoza METEO în ziua alegerilor locale 2020. Cum va fi vremea astăzi, 27 septembrie

Hepta People enjoy the first Sunday after the lift of the lockdown on May 24, 2020 in Milan, Italy. People enjoy the first Sunday after the lift of the lockdown on May 24, 2020 in Milan, Italy.

Temperaturile medii ale aerului vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această dată, în jumătatea estică a ţării, dar mai ales în sud-est, dar şi uşor mai coborâte în regiunile vestice, iar în rest se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval.

Vor cădea precipitatii pe spatii relativ extinse in regiunile intracarpatice, in Moldova si in nordul Munteniei si al Olteniei.Maximele termice vor urca la pranz pana spre 14-19 grade in Transilvania, Maramures, si Crisana, 17-22 de grade in Banat, nordul Olteniei si al Munteniei, 22-27 de grade in sudul Olteniei si al Munteniei si in Dobrogea (cu cele mai ridicate valori asteptate in sudul litoralului), 20-24 de grade in sudul Moldovei si 17-21 de grade Celsius in nordul Moldovei.

În Capitală vor fi 24-25 de grade Celsius, soare şi o vreme foarte bună, a anunţat Elena Mateescu la Antena3