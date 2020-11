Prognoza METEO pentru 13, 14, 15 și 16 noiembrie: Cer noros

Hepta

Cerul va fi acoperit de nori in toate zonele joase din România, unde izolat se vor semnala si burnite slabe. Vantul va sufla moderat in sudul Banatului, slab pana la moderat pe litoral si mai mult slab in celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 5 si 10 grade Celsius in Transilvania si Maramures si 9-14 grade in Banat, Crisana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Moldova, cu cele mai ridicate valori asteptate a se inregistra in zonele deluroase.

București:

Vineri: 7/11 nori

Sâmbătă: 10/12 nori



Duminică: 8/12 nori



Luni: 5/12 nori





Temperaturi în principalele orașe:



București 11 nori



Bacău 13 nori



Baia Mare 14 nori



Brașov 14 nori



Cluj Napoca 13 nori



Constanța 14 nori



Craiova 12 nori



Galați 13 nori



Iași 10 nori



Oradea 12 nori



Pitești 14 nori



Reșița 12 nori



Sibiu 14 nori



Suceava 13 nori

Timișoara 11 nori



Ora la care răsare și apune soarele:



Soarele răsare: 06:51



Soarele apune: 17:08



Presiune atmosferică: 1012 mmHg



Viteza vântului: 5 km/h N-V